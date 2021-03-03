Адвокат рассказала, как добиться выплаты обещанной зарплаты

Новости

Власти Индии заявили, что близки к контролю над пандемией 05:33
На всей территории Словакии введен комендантский час 04:43
В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса 04:42
Власти Австралии продлили на три месяца запрет на выезд за границу 03:58
Индийские ВВС впервые примут участие в учениях "Флаг пустыни" в ОАЭ 03:54
Илон Маск анонсировал строительство нового города в Техасе 03:13
Во Франции за сутки скончались 300 человек с коронавирусом 03:02
Байден: К следующей весне США вернутся к нормальной жизни 02:34
Байден пообещал за 100 дней привить от COVID-19 половину жителей США 02:06
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России 01:46
В США еще один штат отменит требование носить маски 01:32
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве шестого марта 01:30
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса расширили свою географию 01:07
В Южном Судане 10 человек погибли при крушении самолета 00:45
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения 00:12
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам 00:02
Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения 02.03.2021
Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа 02.03.2021
Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 02.03.2021
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 02.03.2021
Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России 02.03.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 02.03.2021
Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января 02.03.2021
Метро продлят на 20 километров от МКАД 02.03.2021
В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе 02.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 04:00
Рубрика: Власть

Адвокат рассказала, как добиться выплаты обещанной зарплаты

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня довольно распространенной стала ситуация, когда работник в договоре расписывается за заработную плату одного размера, а на руки ему выдается совсем другая сумма, порой в несколько раз меньше.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Что делать: получить то, что дают, и сразу же прекратить отношения с недобросовестным работодателем, или нужно все-таки настаивать на выплате изначально обещанной зарплаты?

Фото: iStock
Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой

"Сразу следует отметить, что при устройстве на работу необходимо крайне внимательно изучить текст трудового договора, - рассказала "Российской газете" адвокат Валентина Дублина. - Статья 135 Трудового кодекса гласит, что заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в данной организации или у данного индивидуального предпринимателя системами оплаты труда. Возможно, что в нем прописывается, что заработная плата состоит из оклада, премиальной части, иных выплат. В этом случае, если руководитель решает, что работника премировать не следует, так как он плохо справляется со своими обязанностями, он может не выплатить ему премию. Иногда премиальная часть значительно выше, чем оклад, и у работника возникает ощущение, что его обманули".

Тем не менее, есть вариант добиться выплаты именно той суммы заработной платы, которая значилась в трудовом договоре, отмечает юрист. Сделать это можно, обратившись с заявлением в трудовую инспекцию, а также направив претензию работодателю.

В случае отсутствия реакции или отказа в удовлетворении претензии можно подавать исковое заявление в суд. "Есть все основания добиться желаемого результата, но для этого потребуется представить в суде текст трудового договора, а также доказать отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний со стороны руководства организации, которыми мог бы быть мотивирован отказ в выплате премиальной части заработной платы. Порой без привлечения квалифицированного юриста - специалиста по трудовому праву, разрешить данный вопрос очень сложно, ведь это требует профессиональных знаний, опыта, наличия практики участия в судах", - отметила Дублина.

Власть Право Трудовое право Трудовое законодательство

Главное сегодня

В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"