Адвокат рассказала, как добиться выплаты обещанной зарплаты

Сегодня довольно распространенной стала ситуация, когда работник в договоре расписывается за заработную плату одного размера, а на руки ему выдается совсем другая сумма, порой в несколько раз меньше.

Что делать: получить то, что дают, и сразу же прекратить отношения с недобросовестным работодателем, или нужно все-таки настаивать на выплате изначально обещанной зарплаты?

"Сразу следует отметить, что при устройстве на работу необходимо крайне внимательно изучить текст трудового договора, - рассказала "Российской газете" адвокат Валентина Дублина. - Статья 135 Трудового кодекса гласит, что заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в данной организации или у данного индивидуального предпринимателя системами оплаты труда. Возможно, что в нем прописывается, что заработная плата состоит из оклада, премиальной части, иных выплат. В этом случае, если руководитель решает, что работника премировать не следует, так как он плохо справляется со своими обязанностями, он может не выплатить ему премию. Иногда премиальная часть значительно выше, чем оклад, и у работника возникает ощущение, что его обманули".

Тем не менее, есть вариант добиться выплаты именно той суммы заработной платы, которая значилась в трудовом договоре, отмечает юрист. Сделать это можно, обратившись с заявлением в трудовую инспекцию, а также направив претензию работодателю.

В случае отсутствия реакции или отказа в удовлетворении претензии можно подавать исковое заявление в суд. "Есть все основания добиться желаемого результата, но для этого потребуется представить в суде текст трудового договора, а также доказать отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний со стороны руководства организации, которыми мог бы быть мотивирован отказ в выплате премиальной части заработной платы. Порой без привлечения квалифицированного юриста - специалиста по трудовому праву, разрешить данный вопрос очень сложно, ведь это требует профессиональных знаний, опыта, наличия практики участия в судах", - отметила Дублина.