Аэрофлот опроверг информацию о сокращении внутренних рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла появившуюся в "Известиях" информацию о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 году со ссылкой на данные системы бронирования.

Пресс-служба компании сделала по этому поводу специальное заявление, в котором говорится: "Информация о прекращении полетов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно".

По словам представителя перевозчика, полных данных о маршрутной сети компании в 2021 году пока нет, решение будет приниматься по каждому направлению отдельно. На сегодняшний день в маршрутной сети "Аэрофлота" имеется 57 внутрироссийских рейсов.