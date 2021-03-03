Российские лыжники во главе с Александром Большуновым остались без медалей по итогам гонки на 15 км с раздельным стартом. Весь подиум заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер и Харальд Амундсен. Наш лидер - лишь четвертый.

Александр Большунов отдал все силы, но этого не хватило даже для "бронзы". Фото: AP

Помимо Большунова в составе российской команды на старт вышли Андрей Мельниченко, Артем Мальцев и Иван Якимушкин. Последний заменил в квартете Дениса Спицова, который очень неудачно упал на тренировке и сломал руку. Но при любых раскладах основные наши надежды были связаны с Большуновым, хотя бы потому, что все три гонки с раздельным стартом в нынешнем, пусть даже урезанном из-за коронавируса сезоне Кубка мира завершились победой Александра.

Интересно, что в состав норвежцев, главных конкурентов Большунова, не попала главная звезда скандинавов Йоханнес Клэбо. Зато в него вошли Харальд Амундсен и многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Мартин Йонсруд Сундбю. А также Шюр Рёте, Холунн и Крюгер, которых Большунов блистательно обыграл в скиатлоне. "Хотим взять у него реванш", - говорил перед гонкой Крюгер.

И это у скандинавов получилось даже без Клэбо. Саша лидировал на большинстве отсечек, на последних пяти километрах резко сдал: на финише он уступил победителю 43 секунды.

Конечно, была надежда на сильное выступление и других наших гонщиков. В скиатлоне из россиян помимо Большунова более-менее себя проявил лишь Якимушкин, финишировавший восьмым. Собственно, только он из того состава и попал в "разделку". Мельниченко и Мальцев дебютировали на чемпионате мира. Из этого трио реальную борьбу лидерам навязал только Мальцев, показавший пятый результат. У Якимушкина и Мельниченко 11-е и 12-е места.

Звездный Йоханнес Клэбо не попал в состав Норвегии на "разделку", но скандинавы сумели опередить Большунова и без него

А накануне определился состав российской команды на женскую эстафету. Ее пробегут Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Какой будет расстановка по этапам, на момент написания этих строк было неизвестно. Напомним, протяженность каждого этапа - 5 км. Лыжницы на первых двух этапах будут бежать "классикой", на двух следующих - коньковым ходом. Квартет на мужскую эстафету, которая состоится в пятницу, тренеры назовут позже, исходя из результатов "разделки".

Между тем

Сборная Италии досрочно покинула чемпионат мира по лыжным видам. Причиной тому стало заражение коронавирусом нескольких членов итальянской делегации. По неофициальной информации, сначала COVID-19 выявили у прыгунов с трамлина, но вирус успел распространиться и в команде по лыжным гонкам. В итоге, итальянцы уехали из Оберстдорфа в полном составе.

Где будем смотреть

4 марта, четверг, "Матч ТВ"

15.15. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция