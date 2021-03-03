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03.03.2021 01:15
Рубрика: Спорт

В категории 16 "плюс"

Рублев продлил победную серию
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8395)
Андрей Рублев успешно стартовал на турнире в Роттердаме. В первом круге российский теннисист взял верх над американцем Маркосом Гироном со счетом 7:6, 6:3.

С учетом этого матча Рублев одержал 16 побед подряд на соревнованиях категории ATP-500. Напомним, что за последние полгода Андрей выиграл три таких турнира: в сентябре 2020 года - в Гамбурге, в октябре - в Санкт-Петербурге и Вене.

Фото: EPA
Даниил Медведев попробует обойти Надаля и стать вторым в рейтинге

Следующим соперником россиянина станет экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей. Его соотечественник Кэмерон Норри ждет во втором круге Карена Хачанова, который также продолжает борьбу. На старте он победил швейцарца Стэна Вавринку - 6:4, 7:5.

В среду на корты выйдет Даниил Медведев. Если он доберется до финала, то сможет стать второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля, который здесь не выступает.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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