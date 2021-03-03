Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате России, который проходит в Москве.

Арина набрала 109,95 балла, показав четыре прекрасные программы: обруч под "Жар-птицу", мяч под музыку из фильма "Убить Билла", булавы под Bella chao и ленту под "Кармен". Арина Аверина опередила 16-летнюю Лалу Крамаренко (108,90), в копилке которой пока есть "золото" только с юниорского чемпионата мира и медали со взрослых этапов Гран-при. Тройку призеров замкнула лидер сборной, трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина (106,35).

Всего неделю назад именно она была лучшей на московском этапе Гран-при. Тогда пьедестал выглядел так: Дина Аверина, ее сестра-близнец Арина и Лала Крамаренко. Дина выступила блестяще и получила очень высокие баллы за все упражнения. Но 2 марта спортсменка подошла к соревнованиям не в такой оптимальной форме и смогла собраться и показать максимум только в последнем виде программы. Как сказала главный тренер национальной команды и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, Дине Авериной стоило пропустить чемпионат России, чтобы восстановиться, в том числе эмоционально.

- Дина и Арина своего рода актрисы, которые хотят выходить на сцену и выступать, поэтому и принимают такие решения, - приводят слова Ирины Александровны информагентства. - Надеюсь, сделав сейчас ошибки, они поняли, что нужно прислушиваться к мнению тренера.

Между тем

В рамках чемпионата России впервые в истории медали разыгрывали и мужчины. Гимнастика остается художественной, но изящество, грация, гибкость уступают место виртуозному владению телом, силе, координации, выносливости. Предметы у мужчин тоже другие: кольца вместо обручей, утяжеленные булавы, скакалки, 90-сантиметровые трости.

Сразу три "золота" завоевал Булат Сунгатуллин из Татарстана. В упражнении со скакалкой чемпионом стал югорский атлет Артур Муринов.