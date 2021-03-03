Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина выиграла больше всех золотых медалей на чемпионате России, который проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Накануне она стала лучшей в индивидуальном многоборье, обыграв Лалу Крамаренко и сестру-близняшку, трехкратную абсолютную чемпионку мира Дину Аверину. В финалах с отдельными предметами Арина одержала победы в упражнениях с обручем и мячом. Дина получила самые высокие оценки за программу с булавами (29,050). Чемпионка мира среди юниоров, 16-летняя Лала Крамаренко на отлично справилась с лентой.

- Благодаря конкуренции мы становимся лучше, - рассказала Арина Аверина журналистам. - Мы смотрим друг на друга, тянемся друг за другом, каждый день стараемся работать и исправлять ошибки.