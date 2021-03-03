Овен
Возможность победить своих противников для вас будет важнее получения конкретных результатов.
Телец
Если у вас появилось желание поменять место работы или к этому появятся причины, то сейчас - самое время.
Близнецы
Вы будете вовлечены в дела и ситуации, которые могут оказаться вам не по зубам.
Рак
У вас появятся возможности преуспеть в материальных делах, но вы можете не захотеть ими воспользоваться.
Лев
Чем активнее вы будете стремиться к сотрудничеству, тем труднее будет заключить долговременные соглашения.
Дева
Окружающие станут предлагать помощь, от которой не стоит отказываться.
Весы
Легко и конструктивно могут пройти переговоры, хотя заключать соглашения сейчас рано.
Скорпион
Все традиционное не будет вызывать у вас интереса, зато все необычное заставит вас идти на поводу у собственных желаний.
Стрелец
Ваши идеи сейчас могут очень быстро обрести хорошую форму. Появится возможность легко начать дело и довести его до ума.
Козерог
Вам неожиданно начнет везти. И стоит сразу же брать быка за рога, если полученное предложение покажется вам выгодным.
Водолей
Перемены в служебных делах приведут к потерям и неудачам, поэтому вам не стоит идти на поводу у коллег и работодателей.
Рыбы
Вы будете поддерживать уровень активности, но сложные ситуации отнимут силы.