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ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения 00:12
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Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа 02.03.2021
Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 02.03.2021
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 02.03.2021
Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России 02.03.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 02.03.2021
Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января 02.03.2021
Метро продлят на 20 километров от МКАД 02.03.2021
В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе 02.03.2021
Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором 02.03.2021
Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 02.03.2021
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 02.03.2021
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 02.03.2021
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 02.03.2021
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 02.03.2021
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 02.03.2021
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 02.03.2021
Австрия ведет переговоры с Россией о покупке и производстве "Спутник V" 02.03.2021
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Овен

Возможность победить своих противников для вас будет важнее получения конкретных результатов.

Телец

Если у вас появилось желание поменять место работы или к этому появятся причины, то сейчас - самое время.

Близнецы

Вы будете вовлечены в дела и ситуации, которые могут оказаться вам не по зубам.

Рак

У вас появятся возможности преуспеть в материальных делах, но вы можете не захотеть ими воспользоваться.

Лев

Чем активнее вы будете стремиться к сотрудничеству, тем труднее будет заключить долговременные соглашения.

Дева

Окружающие станут предлагать помощь, от которой не стоит отказываться.

Весы

Легко и конструктивно могут пройти переговоры, хотя заключать соглашения сейчас рано.

Скорпион

Все традиционное не будет вызывать у вас интереса, зато все необычное заставит вас идти на поводу у собственных желаний.

Стрелец

Ваши идеи сейчас могут очень быстро обрести хорошую форму. Появится возможность легко начать дело и довести его до ума.

Козерог

Вам неожиданно начнет везти. И стоит сразу же брать быка за рога, если полученное предложение покажется вам выгодным.

Водолей

Перемены в служебных делах приведут к потерям и неудачам, поэтому вам не стоит идти на поводу у коллег и работодателей.

Рыбы

Вы будете поддерживать уровень активности, но сложные ситуации отнимут силы.

Общество Ежедневник Гороскоп

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