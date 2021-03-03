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03.03.2021 13:36
Рубрика: Экономика

АТОР: Стоимость отдыха в России выросла на 10-15 процентов

Текст: Евгений Гайва
Стоимость отдыха в России летом этого года по сравнению с прошлым годом выросла на 10-15%, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На цены влияет спрос, пояснила она. "Прошлый год и зима показали, что лучше всего продается премиальный сегмент. Цена в премиальном сегменте выросла на 15%. На спрос это пока никак не повлияло", - сказала Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В среднем ценовом сегменте и бюджетном сегменте спрос также достаточно высокий. Цены выросли в пределах 10%, что тоже пока нечувствительно для потребителя, заметила представитель АТОР. "Как только будет снижение спроса, начнется снижение цены", - заметила он.

На курортах России прекрасно понимают, если сильно повысить цены, туристы не поедут. Поэтому большого всплеска цен не будет.

По зарубежным направлениям предпосылок для роста нет, заметила Ломидзе. По сравнению с прошлым годом цены не изменились.

Средняя стоимость тура на лето в Турцию или ОАЭ сейчас составляет от 40 тысяч рублей на человека на неделю с размещением в отеле "три звезды".

Туры на остров Занзибар или Мальдивы стоят сейчас от 80-90 тысяч рублей на человека. "Это нижний предел", - пояснила эксперт. Куба стоит от 70 тысяч рублей на человека.

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