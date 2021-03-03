В Континентальной хоккейной лиге пришло время плей-офф. В первый игровой день стартовые матчи в сериях 1/8 финала провели четыре пары.

Противостояние с самой яркой афишей началось в Балашихе, где омский "Авангард" всухую переиграл екатеринбургский "Автомобилист" - 3:0. Дуэль двух канадских тренеров, Боба Хартли (Омск) и Билла Питерса (Екатеринбург), встреча легенд российского хоккея Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, который в свои 42 года все еще волшебник, - недостатка в интригах здесь не было. Но не просто так "Авангард" вышел в плей-офф со второго места в Восточной конференции, а уральцы - с седьмого. Хозяева смотрелись уверенно, а главным героем встречи стал голкипер омичей Игорь Бобков, отразивший все 22 броска по своим воротам.

Другой матч на Востоке, в котором магнитогорский "Металлург" принимал казахстанский "Барыс", получился куда более результативным. Хозяева уже в первом периоде позволили сопернику нанести 20 бросков. Голкипер "Магнитки" Василий Кошечкин не справился с таким давлением, пропустив три шайбы за 16 минут, и был заменен. Эта мера помогла. "Металлург" не только отыгрался со счета 1:3, но добился уверенной победы - 7:4. А форвард магнитогорцев Николай Голдобин набрал 3 (2 гола+1 передача) очка.

Во встрече питерского СКА и минского "Динамо" хозяевам тоже поначалу пришлось непросто. Для наставника армейцев Валерия Брагина это был дебют в плей-офф КХЛ, и он мог получиться неудачным, если бы не классная игра питерских форвардов, прежде всего Андрея Кузьменко, оформившего дубль. А так победа СКА - 4:2. Еще в одном матче Запада московское "Динамо" с футбольным счетом одолело череповецкую "Северсталь" - 1:0.