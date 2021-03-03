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03.03.2021 02:34
Рубрика: В мире

Байден: К следующей весне США вернутся к нормальной жизни

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Джо Байден выразил надежду, что уже через год американцы вернутся к той жизни, которая была до пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

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Когда журналисты задали главе государства вопрос о возвращении к нормальной жизни, он отметил, что никто этого не знает наверняка, но выразил надежду, что это произойдет к весне будущего года, пишет ТАСС. При этом хозяин Белого дома не исключил, что ситуация может снова ухудшиться.

Во время выступления Байден заверил, что его администрация никогда не будет относиться легкомысленно к нынешнему кризису в сфере здравоохранения. "Сейчас не время терять бдительность", - подчеркнул он также, говоря о необходимости носить защитные маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 28,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 516 тысяч человек. По этим показателям США являются лидерами в мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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