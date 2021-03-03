Байден: К следующей весне США вернутся к нормальной жизни

Президент США Джо Байден выразил надежду, что уже через год американцы вернутся к той жизни, которая была до пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

Когда журналисты задали главе государства вопрос о возвращении к нормальной жизни, он отметил, что никто этого не знает наверняка, но выразил надежду, что это произойдет к весне будущего года, пишет ТАСС. При этом хозяин Белого дома не исключил, что ситуация может снова ухудшиться.

Во время выступления Байден заверил, что его администрация никогда не будет относиться легкомысленно к нынешнему кризису в сфере здравоохранения. "Сейчас не время терять бдительность", - подчеркнул он также, говоря о необходимости носить защитные маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 28,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 516 тысяч человек. По этим показателям США являются лидерами в мире.