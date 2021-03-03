Байден пообещал за 100 дней привить от COVID-19 половину жителей США

Джо Байден заявил, что за первые сто дней своего президентства привьет от коронавируса сто миллионов американцев. "Мы уже на полпути к этой цели, и я уверен, что мы пройдем весь путь успешно", - сказал политик, добавив, что уже к концу мая Соединенные Штаты будут располагать достаточным количеством доз вакцин от SARS-CoV-2.

"Нам нужны люди, которые будут проводить вакцинацию. Мы возвращаем вышедших на пенсию врачей и медсестер. Мы создали полторы тысячи рабочих мест", - подчеркнул хозяин Белого дома. Он также поручил до апреля привить персонал детских садов и школ во всех американских штатах. По словам президента, надо вернуть детей в классы безопасным образом и как можно скорее. Байден призвал "вакцинировать немедленно" всех работников системы начального и среднего образования. К концу марта им должна быть введена как минимум первая доза вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.