Банк России предложил ограничить выдачу ипотеки с плавающими ставками

Банк России предложил несколько вариантов ограничения ипотечного кредитования с плавающими ставками - от полного запрета до допуска к таким кредитам только "квалифицированных заемщиков".

Особенно чувствительны к изменению ставки кредиты на срок более 10 лет: при изменении ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж вырастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%; при росте до 10% ежемесячный платеж вырастет на 20%, а суммарная переплата - на 51%, приводит пример Банк России.

Корпоративное кредитование по таким ставкам уже широко распространено (доля рублевых кредитов компаниям под такие ставки достигла 34%), розничное - пока крайне незначительно. Тем не менее, Банк России хочет подготовить варианты регулирования еще до того, как кредитование по плавающим ставкам достигнет крупных масштабов и в рознице.

В докладе для общественных консультаций Банк России предложил несколько вариантов, не считая полного запрета плавающих ставок для кредитов физлицам на уровне закона:

1) плавающая ставка может быть разрешена только по кредитам на срок до 10 или 15 лет;

2) предельное отклонение ставки можно ограничить 2 процентными пунктами от первоначального уровня, при этом по кредитам с плавающей ставкой и неизменным ежемесячным платежом увеличение срока до погашения допускается не более чем на три года;

3) комбинация первых двух вариантов, например, выдача ипотечных кредитов с плавающей ставкой разрешается только с первоначальным сроком не более 15 лет, при этом по таким кредитам ограничивается диапазон изменения ставки/срока до погашения;

4) количественные ограничения, которые устанавливал бы совет директоров Банка России, на допустимую долю ипотечных кредитов с плавающими ставками в общем объеме выдач;

5) законодательное ограничение круга потенциальных получателей ипотеки под плавающую ставку "квалифицированными заемщиками" - людьми с устойчивым финансовым положением, например, тех, для которых ипотечная квартира не станет единственным жильем;

6) наконец, два рассматриваемых ЦБ варианта предполагают, что ипотека под плавающую ставку станет менее выгодна банку - или через специальные надбавки при расчете нормативов достаточности капитала банка, или через изменение порядка расчета показателя долговой нагрузки заемщика.

Каждый вариант, как отмечает Банк России, имеет свои преимущества и недостатки, как для заемщиков, так и для банков. Так, полный запрет чреват более высокими процентными ставками (на величину премии за процентный риск).

Перекладывать процентный риск на заемщиков - физических лиц полностью было бы неправильным, особенно по долгосрочным кредитам, говорила на недавней встрече с банкирами глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Как и в случае с валютной ипотекой - а вы помните, мы проходили через кризис с валютной ипотекой, - люди могут не понимать, когда они выбирают продукт с плавающей ставкой, а первоначальная ставка может быть ниже, что они на себя берут серьезные риски стоимости кредита из-за изменения рыночных условий, повышения ставки, - сказал она. - Здесь не хотелось бы повторять ту же историю, которая была у нас с валютной ипотекой. На наш взгляд, это также требует регулирования".

В среду опубликовано поручение президента правительству совместно с Банком России до 15 июля (то есть до конца весенней сессии Госдумы) отрегулировать порядок изменения переменных процентных ставок и/или сроков возврата кредитов физлицам.