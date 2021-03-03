Баскетболисты ЦСКА обыграли "Маккаби" в Евролиге

ЦСКА в гостевом матче баскетбольной Евролиги на выезде обыграл "Маккаби" - 84:80.

В первой четверти встречи на паркете шла равная борьба, которая в итоге выразилась в ничейный результат. А во втором игровом отрезке российский клуб начал вчистую переигрывать соперника, заработав перед большим перерывом перевес в 18 очков - 51:33.

Во второй половине преимущество достигло 22 очка, однако хозяева постепенно начали сокращать отставание. Но все же для того, чтобы догнать ЦСКА им не хватило времени.

Самый результативным у победителей стал Уилл Клайберн, набравший 21 очко. Эта победа стала для армейцев 18-й в 26-ти встречах. ЦСКА идет на второй позиции в турнирной таблице.

В другом матче дня "Химки" нанесли поражение "Реалу" - 78:77, прервав серию из 17 неудач.