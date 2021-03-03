Беларусь построит более 10 социальных объектов в России

Министерство архитектуры и строительства планирует до конца 2025 года построить более 10 объектов социальной инфраструктуры в России, заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, сообщает БЕЛТА.

По словам министра сейчас одновременно строятся порядка пяти объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской, Калужской областях. Основной движущей силой для экспорта строительных услуг является холдинг "Белстройцентр". Речь идет о детских садах, школах.

"Также мы имеем хорошие перспективы на сотрудничество с Брянской и Псковской областями. В целом до конца 2025 года мы планируем реализовать более 12 таких проектов на территории Российской Федерации", - сказал Руслан Пархамович.

Что касается строительства жилья в России, в этом направлении работают крупные минские застройщики, Гомельский ДСК. "Мы постоянно увеличиваем количество белорусских подрядчиков на территории РФ", - добавил министр.

Напомним, что в середине февраля делегация Минстройархитектуры Беларуси во главе с первым заместителем министра Игорем Костюковым посетила Воронежскую область. Программа визита была крайне насыщенной, обсуждался широкий спектр вопросов с руководством Воронежской области в строительной сфере. В частности, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации пилотного проекта по строительству школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского муниципального района.

Стороны подтвердили намерение оказывать первому совместному проекту Беларуси и Воронежской области всемерную поддержку. Объект планируется завершить в августе 2021 года, к этому времени стороны надеются также реализовать еще несколько совместных проектов, в частности, по строительству малоквартирного бюджетного жилья.