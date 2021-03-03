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03.03.2021 00:14
Рубрика: Общество

Гагарина не обнимать, не кормить, не поить

Малоизвестные факты, связанные с первым космонавтом
Текст: Андрей Куликов
Российская газета - Неделя № 45(8396)
9 марта Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 87 лет. Журналист и писатель Владислав Кац занимается изучением биографии первого космонавта уже не один десяток лет. Несколькими историями, связанными со снимками Юрия Гагарина, как известными, так и извлеченными из семейных альбомов, Владислав Иосифович поделился с "РГ".

Космонавт и летчица

С Юрием Гагариным в Саратове, где он прожил четыре года во время учебы в индустриальном техникуме и аэроклубе, связано немало памятных мест. Городской сад "Липки" всегда пользовался популярностью у горожан. Сохранилось множество свидетельств частого посещения "Липок" и будущим первым космонавтом. Гагарин не раз фотографировался в аллеях, в цветнике, у входа с товарищами и один.

Фото: Из личного архива семьи Евгения Карпова
Каким был первый командир Юрия Гагарина

Наиболее известным стал снимок Юрия Гагарина рядом с гипсовой скульптурой девушки в комбинезоне и летном шлеме. Автор снимка Федор Петрунин, однокашник Гагарина по учебе, в осенний день сфотографировал товарища в опустевшем городском саду. Начинало холодать, временами моросил дождик. В "Липках" было безлюдно. Друзья несколько раз щелкнули друг друга. У Петрунина сохранилось три разных фото Гагарина в "Липках".

В 1961 году снимок появился в журнале "Огонек" и на страницах книги Юрия Гагарина "Дорога в космос". Под снимком стояла подпись: "Мечты о небе".

Саратовцы считали, будто "Летчицу" установили в память о Марине Расковой - создательнице женских авиационных полков во время войны. В 1943 году она погибла в авиакатастрофе недалеко от Саратова.

Прояснить историю появления в "Липках" гипсовой фигуры помогла заметка в саратовской газете "Коммунист" от 10 августа 1939 года. Оказывается, к Дню авиации в саду планировалось установить ряд скульптур, в том числе при входе на главную аллею изваяния летчика и летчицы.

Начинало холодать, моросил дождик. Друзья несколько раз щелкнули друг друга. Сохранилось три разных фото Гагарина в "Липках"

В конце минувшего столетия городской сад "Липки" пережил масштабную перестройку. Памятник "Летчице" продержался здесь едва ли не дольше всех других скульптур советского времени, но и он был демонтирован. Теперь это изображение сохранилось только в семейных альбомах да в книгах о первом космонавте.

Два майора

Фамилии майоров Ахмета Гасиева и Константина Копейкина не значились ни в одной из служб, причастных к подготовке и обеспечению полета первого человека в космос. Тем не менее оба офицера на заключительном этапе исторического события стали его участниками.

Майор Ахмет Гасиев (слева) принял первый доклад Юрия Гагарина об успешном завершении полета. Фото: Из личного архива Владислава Каца

Первыми людьми, которых космонавт встретил 12 апреля 1961 года после приземления, как известно, были колхозница Анна Тахтарова и ее внучка Рита. После колхозников на место приземления подоспели военнослужащие ПВО из соседней части.

Первый доклад об успешном завершении полета Юрий Гагарин сделал командиру третьего дивизиона в/ч 40218 майору Гасиеву. Этот же офицер доставил летчика-космонавта в расположение своей военной части у села Подгорное Саратовской области. В это время замполит части майор Копейкин охранял спускаемый аппарат космического корабля "Восток".

Пока майор Гасиев связывался по телефону с начальством, Гагарин сообщал о своем местопребывании, а затем разговаривал и фотографировался с военными, Копейкину и сопровождавшим его воинам пришлось изрядно помучиться, отгоняя от "шарика" любопытных граждан. В дивизион майор вернулся, сдав пост эвакуационно-спасательному отряду, часа через два, когда космонавта уже проводили.

На снимке, которым поделилась дочь бывшего замполита Надежда Курмеева, первый космонавт рядом с майором Гасиевым, который на радостях закурил. По словам майора, космонавта фотографировали лейтенант Буряк и рядовой Пекарский. Сейчас Анатолий Пекарский профессор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса.

Есть немало свидетельств того, что будущий космонавт любил бывать в саратовском парке "Липки". Фото: Из книги Юрия Гагарина "Дорога в космос"

Подозрительный графин

Интересны воспоминания о первых послеполетных часах космонавта еще одного участника событий, командира в/ч 62649 (военная авиабаза в Энгельсе), куда первого космонавта доставили вскоре после приземления, генерал-майора Александра Евграфова. Так, генералу было дано указание: "Гагарина не обнимать, не целовать, не кормить и не поить до прилета руководства". Однако он сразу, как сам признался, это распоряжение нарушил. Не мог не обнять вернувшегося на Землю героя, тем более на глазах своих подчиненных.

Фото: Из личного архива Александра Дудникова
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Еще одна заминка произошла, когда Юрий Гагарин, который очень сильно хотел пить, налил себе воды из графина. Но напиться ему не дали. Генерал решил, что вода в графине застоявшаяся, с выпавшим осадком и может повредить здоровью. Вместо этого космонавта напоили консервированным яблочным соком.

На фотографии Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года покидает летный городок в Энгельсе. Впереди генерал-майор авиации Александр Евграфов. Снимок автору предоставил один из участников встречи космонавта генерал-майор Демьян Смилевец. Кто сделал фотографию, выяснить не удалось.

Общество История Персона: Юрий Гагарин

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