Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные

Бизнес сможет свободно обрабатывать обезличенные персональные данные россиян, но для операторов данных будут введены ограничения, которые обеспечат данным защиту. Подготовленные Минцифрой поправки к закону "О персональных данных" в ближайшее время будут направлены в правительство.

Операторы данных не смогут использовать информацию, действия и методы, которые помогут определить принадлежность персональных данных конкретному человеку. Вместе с обезличенными данными будет запрещено передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать гражданина. Под запретом окажется деобезличивание данных за исключением случаев, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека. Обезличивание персональных данных будет осуществляться только с согласия субъекта или в других случаях, предусмотренных российским законодательством.

Данные предложения обсудили в среду в Минцифре. Поправки ранее были приняты Госдумой в первом чтении в середине февраля, напомнили в пресс-службе министерства.

"Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных - наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания", - сказал врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий.