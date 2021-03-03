Политическая нестабильность названа деловыми кругами Киргизии главной проблемой, мешающей экономическому развитию страны. Ранее чаще всего в качестве препятствия предприниматели указывали коррупцию. Таковы итоги опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) республики в партнерстве с секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР в январе 2021 года.

Опрос, как сообщают в ТПП, проводился методом электронного анкетирования среди более чем 100 предпринимателей, представляющих разные секторы экономики во всех регионах Киргизии. Участвующим предлагалось ответить на 34 вопроса.

Среди наиболее острых проблем, возникающих у компаний, респонденты выделили форс-мажорные обстоятельства - политическую нестабильность (70,3 процента опрошенных), карантин из-за пандемии (56,4). Многие упомянули и ранее существовавшие проблемы - коррупцию, неэффективную работу судебной системы, бюрократизм таможенных процедур, чрезмерный контроль со стороны правоохранительных органов. Меньше же всего предпринимателей волнуют трудности, связанные с приобретением сырья и материалов (6,9), а также сложности, которые могут возникнуть при приобретении, аренде и эксплуатации оборудования (10,9).

- Более половины (55,4 процента) участников опроса отметили различные барьеры, с которыми они столкнулись при получении помощи, обещанной государством, - добавили в Торгово-промышленной палате. - В том числе - отсутствие доступной информации в регионах, некомпетентность государственных служащих, высокий размер социальных отчислений, недобросовестная конкуренция.

Деловой климат в Киргизии, как полагают участники опроса, могли бы значительно улучшить несколько мер со стороны госструктур. Одну из них предприниматели видят в льготном кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, а также в предоставлении беспроцентных займов для стартапов.

В числе других предложений: упрощение импортных и экспортных процедур, отмена неустойки, оказание поддержки для включения в цепочки поставок крупных международных и отечественных компаний в качестве мер по расширению спроса на товары и услуги, предоставление государственных гарантий по займам, реструктуризация долгов в виде снижения процентной ставки или пролонгации.

Кстати



Полную версию итогов исследования Торгово-промышленная палата намерена отправить в правительство. Как полагают представители ТПП, результаты опроса можно использовать при разработке эффективных механизмов создания максимально благоприятных условий для успешного развития бизнеса.