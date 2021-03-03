Новости

Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг 08:01
На Украине посчитали потери от запуска "Северного потока-2" 07:48
В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций 06:40
Визит Михаила Мишустина не повлияет на учебный процесс в НГУ 06:25
Власти США расследуют ДТП с 13 погибшими 06:20
Кардиолог назвал два простых способа предотвратить инфаркт 06:08
Власти Индии заявили, что близки к контролю над пандемией 05:33
На всей территории Словакии введен комендантский час 04:43
В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса 04:42
Власти Австралии продлили на три месяца запрет на выезд за границу 03:58
Индийские ВВС впервые примут участие в учениях "Флаг пустыни" в ОАЭ 03:54
Илон Маск анонсировал строительство нового города в Техасе 03:13
Во Франции за сутки скончались 300 человек с коронавирусом 03:02
Байден: К следующей весне США вернутся к нормальной жизни 02:34
Байден пообещал за 100 дней привить от COVID-19 половину жителей США 02:06
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России 01:46
В США еще один штат отменит требование носить маски 01:32
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве шестого марта 01:30
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса расширили свою географию 01:07
В Южном Судане 10 человек погибли при крушении самолета 00:45
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения 00:12
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам 00:02
Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения 02.03.2021
Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа 02.03.2021
Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 02.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 03:00
Рубрика: В мире

Фактор форс-мажора

Главным препятствием для развития бизнеса назвали политическую нестабильность
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 44(8395)
Политическая нестабильность названа деловыми кругами Киргизии главной проблемой, мешающей экономическому развитию страны. Ранее чаще всего в качестве препятствия предприниматели указывали коррупцию. Таковы итоги опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) республики в партнерстве с секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР в январе 2021 года.

Опрос, как сообщают в ТПП, проводился методом электронного анкетирования среди более чем 100 предпринимателей, представляющих разные секторы экономики во всех регионах Киргизии. Участвующим предлагалось ответить на 34 вопроса.

Фото: 24.kg
Киргизия лишилась 25 миллиардов сомов из-за политического кризиса

Среди наиболее острых проблем, возникающих у компаний, респонденты выделили форс-мажорные обстоятельства - политическую нестабильность (70,3 процента опрошенных), карантин из-за пандемии (56,4). Многие упомянули и ранее существовавшие проблемы - коррупцию, неэффективную работу судебной системы, бюрократизм таможенных процедур, чрезмерный контроль со стороны правоохранительных органов. Меньше же всего предпринимателей волнуют трудности, связанные с приобретением сырья и материалов (6,9), а также сложности, которые могут возникнуть при приобретении, аренде и эксплуатации оборудования (10,9).

- Более половины (55,4 процента) участников опроса отметили различные барьеры, с которыми они столкнулись при получении помощи, обещанной государством, - добавили в Торгово-промышленной палате. - В том числе - отсутствие доступной информации в регионах, некомпетентность государственных служащих, высокий размер социальных отчислений, недобросовестная конкуренция.

Фото: Соцсети
Бизнесмены Киргизии рассказали новой власти о своих опасениях

Деловой климат в Киргизии, как полагают участники опроса, могли бы значительно улучшить несколько мер со стороны госструктур. Одну из них предприниматели видят в льготном кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, а также в предоставлении беспроцентных займов для стартапов.

В числе других предложений: упрощение импортных и экспортных процедур, отмена неустойки, оказание поддержки для включения в цепочки поставок крупных международных и отечественных компаний в качестве мер по расширению спроса на товары и услуги, предоставление государственных гарантий по займам, реструктуризация долгов в виде снижения процентной ставки или пролонгации.

Кстати

Полную версию итогов исследования Торгово-промышленная палата намерена отправить в правительство. Как полагают представители ТПП, результаты опроса можно использовать при разработке эффективных механизмов создания максимально благоприятных условий для успешного развития бизнеса.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами