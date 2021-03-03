По меньшей мере половина жителей Киргизии столкнулась со снижением доходов. При этом каждая четвертая семья пострадала непосредственно от коронавирусной инфекции. Хотя бы один ее член заразился или умер от COVID-19. Более 20 процентов домохозяйств отметили ухудшение эмоционального состояния из-за новостей, угроз и ограничений, связанных с пандемией. Тревога, выраженная чрезвычайной подавленностью, нарушением сна, участившимися разногласиями и спорами, отмечалась в каждой четвертой семье в городах и почти в каждой шестой - в сельской местности.
В 14 процентах случаев отмечалось еще одно следствие пандемии. Всей семье или одному из ее членов приходилось менять в связи с распространением коронавирусной инфекции место жительства.
В другом исследовании Нацстаткома, в свою очередь, отмечается снижение реальных доходов населения практически по всей республике в течение большей части прошлого года. В ведомстве объясняют это тем, что основным источником поступления денег в кошельки граждан остается трудовая деятельность. Ее доля в общем объеме доходов оценивается в 69,4 процента. Сокращение денежных поступлений связано с жесткими ограничениями, введенными из-за пандемии. Многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность либо вовсе обанкротились.
Больше всего пострадали из-за пандемии жители столицы, где сконцентрировано огромное количество частных предприятий и где в то же время действовали наиболее жесткие ограничительные меры. Реальные денежные доходы среднестатистического бишкекчанина, по подсчетам Нацстаткома, снизились в течение прошлого года на 10,3 процента. На 8,4 процента сократились заработки жителей Чуйской области. Увеличение доходов отмечалось только в двух регионах Киргизии. В Джалал-Абадской области оно было незначительным и составило всего 0,7 процента к уровню прошлого года. В Таласской же доходы выросли на 4,4 процента.
Сокращаться заработки в Киргизии начали с весны, когда в республике зафиксировали первые случаи COVID-19. Этот процесс продолжался практически до конца года. Но в целом снижение реального уровня денежных доходов объясняется не только ограничениями, введенными на местном уровне, но и значительным ростом цен, который отмечался на фоне пандемии из-за закрытых границ и сокращения производства. В большей степени в Киргизии подорожали импортные товары, хотя заметно изменились и цены на местные продукты.
Так, больше всего в течение года подорожало растительное масло - на 54,6 процента. В пятерку самых быстро растущих в цене продуктов также попали картофель (46,3 процента), куриные яйца (35,4), сахар (33,1) и мясо (27,5).
Мука, для сравнения, стала дороже на 16,5 процента, макаронные изделия - на 16,6, фрукты - на 15,1, а хлеб - на 5,2 процента.
Чтобы сбить цены, власти Киргизии анонсировали усиление антимонопольного регулирования на внутреннем рынке и предприняли ряд других мер.
- Из-за роста цен многие граждане вынуждены отказываться от приобретения тех или иных продуктов питания, - заявил на правительственном совещании премьер республики Улукбек Марипов. - Ситуация остается сложной, с каждым днем жизненно важные товары дорожают. Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать себе оправдание. Необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на ситуацию.
В перспективе, как полагают в правительстве, эффективным способом снижения цен на продовольствие должно стать увеличение посевных площадей под важные культуры, включая подсолнечник и кукурузу. Это позволит снизить зависимость республики от поставок из-за рубежа и приведет к удешевлению того же растительного масла. Но профильному минсельхозу поручено не ждать урожая, а проводить регулярные встречи с крупными поставщиками и производителями для урегулирования цен на продукты первой необходимости. Чиновников на местах, в свою очередь, обязали заняться организацией еженедельных сельскохозяйственных ярмарок, где население могло бы покупать продовольствие у фермеров без посредников.
С третьей декады февраля такие акции начали проводить по субботам в Бишкеке и других крупных населенных пунктах республики. Непосредственно в столице ярмарки открылись во всех районах города. В первый же день, по данным правительства, в них приняли участие свыше сотни местных производителей продуктов. Потребители имели возможность приобрести товары по ценам ниже рыночных.
Между тем
Почти каждая третья семья киргизстанцев сумела пережить пандемийный год с помощью социальной поддержки. Около 80 процентов домохозяйств получили ее со стороны государственных структур. Остальным помогали частные благотворители или международные организации. В том числе - ПРООН, социальные программы которых в Киргизии финансируются российской стороной.
Россия продолжит оказывать поддержку социальным программам в Киргизии. Несколько дней назад посольство РФ в Бишкеке сообщило, что правительство РФ дополнительно направляет два миллиона долларов на реализацию проекта по смягчению социально-экономических последствий пандемии на юге республики - в густонаселенных Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.
- Планируется оказать помощь как минимум 10 тысячам уязвимым домохозяйствам, в том числе посредством создания квалифицированных рабочих мест, - пояснили в посольстве России. - В настоящее время заканчивается подготовка проекта и скоро начнется его реализация.