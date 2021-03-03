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03.03.2021 02:49
Рубрика: В мире

Что COVID наделал

Три четверти домохозяйств страны пострадали от пандемии
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 44(8395)
Около 76 процентов домохозяйств Киргизии пострадали от пандемии COVID-19. Тревожную картину выявило исследование, проведенное в ноябре - декабре 2020 года Национальным статистическим комитетом республики при финансовой и технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По меньшей мере половина жителей Киргизии столкнулась со снижением доходов. При этом каждая четвертая семья пострадала непосредственно от коронавирусной инфекции. Хотя бы один ее член заразился или умер от COVID-19. Более 20 процентов домохозяйств отметили ухудшение эмоционального состояния из-за новостей, угроз и ограничений, связанных с пандемией. Тревога, выраженная чрезвычайной подавленностью, нарушением сна, участившимися разногласиями и спорами, отмечалась в каждой четвертой семье в городах и почти в каждой шестой - в сельской местности.

В 14 процентах случаев отмечалось еще одно следствие пандемии. Всей семье или одному из ее членов приходилось менять в связи с распространением коронавирусной инфекции место жительства.

Фото: Пресс-служба президента КР
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В другом исследовании Нацстаткома, в свою очередь, отмечается снижение реальных доходов населения практически по всей республике в течение большей части прошлого года. В ведомстве объясняют это тем, что основным источником поступления денег в кошельки граждан остается трудовая деятельность. Ее доля в общем объеме доходов оценивается в 69,4 процента. Сокращение денежных поступлений связано с жесткими ограничениями, введенными из-за пандемии. Многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность либо вовсе обанкротились.

Больше всего пострадали из-за пандемии жители столицы, где сконцентрировано огромное количество частных предприятий и где в то же время действовали наиболее жесткие ограничительные меры. Реальные денежные доходы среднестатистического бишкекчанина, по подсчетам Нацстаткома, снизились в течение прошлого года на 10,3 процента. На 8,4 процента сократились заработки жителей Чуйской области. Увеличение доходов отмечалось только в двух регионах Киргизии. В Джалал-Абадской области оно было незначительным и составило всего 0,7 процента к уровню прошлого года. В Таласской же доходы выросли на 4,4 процента.

Сокращаться заработки в Киргизии начали с весны, когда в республике зафиксировали первые случаи COVID-19. Этот процесс продолжался практически до конца года. Но в целом снижение реального уровня денежных доходов объясняется не только ограничениями, введенными на местном уровне, но и значительным ростом цен, который отмечался на фоне пандемии из-за закрытых границ и сокращения производства. В большей степени в Киргизии подорожали импортные товары, хотя заметно изменились и цены на местные продукты.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Так, больше всего в течение года подорожало растительное масло - на 54,6 процента. В пятерку самых быстро растущих в цене продуктов также попали картофель (46,3 процента), куриные яйца (35,4), сахар (33,1) и мясо (27,5).

Мука, для сравнения, стала дороже на 16,5 процента, макаронные изделия - на 16,6, фрукты - на 15,1, а хлеб - на 5,2 процента.

Чтобы сбить цены, власти Киргизии анонсировали усиление антимонопольного регулирования на внутреннем рынке и предприняли ряд других мер.

- Из-за роста цен многие граждане вынуждены отказываться от приобретения тех или иных продуктов питания, - заявил на правительственном совещании премьер республики Улукбек Марипов. - Ситуация остается сложной, с каждым днем жизненно важные товары дорожают. Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать себе оправдание. Необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на ситуацию.

В перспективе, как полагают в правительстве, эффективным способом снижения цен на продовольствие должно стать увеличение посевных площадей под важные культуры, включая подсолнечник и кукурузу. Это позволит снизить зависимость республики от поставок из-за рубежа и приведет к удешевлению того же растительного масла. Но профильному минсельхозу поручено не ждать урожая, а проводить регулярные встречи с крупными поставщиками и производителями для урегулирования цен на продукты первой необходимости. Чиновников на местах, в свою очередь, обязали заняться организацией еженедельных сельскохозяйственных ярмарок, где население могло бы покупать продовольствие у фермеров без посредников.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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С третьей декады февраля такие акции начали проводить по субботам в Бишкеке и других крупных населенных пунктах республики. Непосредственно в столице ярмарки открылись во всех районах города. В первый же день, по данным правительства, в них приняли участие свыше сотни местных производителей продуктов. Потребители имели возможность приобрести товары по ценам ниже рыночных.

Между тем

Почти каждая третья семья киргизстанцев сумела пережить пандемийный год с помощью социальной поддержки. Около 80 процентов домохозяйств получили ее со стороны государственных структур. Остальным помогали частные благотворители или международные организации. В том числе - ПРООН, социальные программы которых в Киргизии финансируются российской стороной.

Россия продолжит оказывать поддержку социальным программам в Киргизии. Несколько дней назад посольство РФ в Бишкеке сообщило, что правительство РФ дополнительно направляет два миллиона долларов на реализацию проекта по смягчению социально-экономических последствий пандемии на юге республики - в густонаселенных Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

- Планируется оказать помощь как минимум 10 тысячам уязвимым домохозяйствам, в том числе посредством создания квалифицированных рабочих мест, - пояснили в посольстве России. - В настоящее время заканчивается подготовка проекта и скоро начнется его реализация.

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