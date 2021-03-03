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03.03.2021 16:36
Рубрика: В мире

Болгария отмечает свое освобождение Россией от Османского ига

Текст: Александр Гацак (София)
Сегодня в Болгарии проходят торжественные мероприятия, посвященные 143-летней годовщине освобождения от Османского ига, под владычеством которого страна находилась почти 5 веков. Независимость балканского государства ознаменовало подписание 3 марта 1878 года Сан-Стефанского мирного договора, которым завершилась Русско-турецкая война 1877-1878 годов.

В центре Софии состоялась церемония поднятия национального флага у памятника Неизвестному солдату. На мероприятии присутствовали министр обороны республики Красимир Каракачанов, вице-президент Илияна Йотова, а также посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

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"Освободительная война показала, что задача России - создавать, а не разрушать. Подвиг русских воинов и болгарских ополченцев, сражавшихся плечом к плечу за восстановление государственности Болгарии, позволяет нам в этот знаменательный день сказать: это наше общее наследие, общая победа, общий праздник", - поздравила граждан республики глава Российской дипмиссии.

Президент Болгарии Румен Радев обратился к соотечественникам у мемориала Свободы, расположенного на Шипкинском перевале в месте одного из ключевых сражений. Лидер государства выразил возмущение попытками властей ограничить посещение памятника под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

"Ожидали ли вы, что кто-либо осмелится посягнуть на ваше право поклониться тем, кому мы обязаны своей свободой? - заявил Радев, объявивший об утрате доверия правительству еще год назад. - Шипка (самая высокая точка перевала - ред.) - это святое место. Шипка - это костница "горстки спартанцев": наших ополченцев и воинов российского императора Александра Второго, нашего Освободителя".

Венки у памятника Александру II Освободителю в Софии. Фото: Александр Гацак

Любопытно, что фактический руководитель республики премьер Бойко Борисов, в отличие от президента, аккуратно "забыл" упомянуть в своем поздравлении вклад России в обретение Болгарией независимости. По всей видимости, глава кабмина опасался вызвать вероятное недовольство со стороны Запада положительными репликами в адрес исторического прошлого РФ.

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Торжественные мероприятия по случаю национального праздника проводятся и в других городах Болгарии. В частности, в Варне состоялась церемония возложения венков у памятника русскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, сыгравшему важнейшую роль в подписании Сан-Стефанского договора.

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