Четверть населения Земли будут иметь проблемы со слухом к 2050 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала инвестировать в профилактику и лечение слуха: по данным организации, к 2050 году каждый четвертый человек на Земле будет страдать от проблем со слухом.

Уже сейчас по статистике такие проблемы есть у пятой части населения. Их число может вырасти на 50% в течение 30 лет, предупреждают в ВОЗ. Причем у 700 млн из этих людей это будут серьезные заболевания, требующие лечения.

Среди основных причин - отсутствие доступной медицины в странах с низким уровнем доходов (здесь проживает почти 80% людей с потерей слуха). Инфекции, врожденные дефекты, воздействие шума и неправильный образ жизни без должной медицинской помощи приводят к проблемам со слухом.

ВОЗ предложила пакет мер, которые будут стоить 1,3 доллара на человека в год. Они направлены на снижение уровня шума в общественных местах, популяризация вакцинаций от менингита и подобных заболеваний, регулярный осмотр. По данным ВОЗ, эти меры могут предотвратить до 60% случаев глухоты и ослабления слуха.

"В нашем докладе не только описан масштаб проблемы, но и предложены решения - научно обоснованные мероприятия, которые мы призываем включить в объем медицинского обслуживания населения во всех странах в рамках работы по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.