Техосмотр можно пройти позже

Диагностические карты, чье действие закончилось или закончится в период с 1 февраля по 30 сентября, будут действовать еще полгода, но не менее чем до 1 октября. То есть если карта заканчивает действовать 2 марта, то техосмотр надо будет пройти 1 октября. Если ее срок истекает 30 сентября, то получить новую надо до 30 марта следующего года. Продление карт происходит автоматически. Страховщики продадут полис без проблем с указанием номера той карты, которая есть на руках. А вот тем, кто получает диагностическую карту впервые (то есть владельцы легковых автомобилей, которым исполнилось 4 года), придется пройти ТО по новым правилам. С марта все диагностические карты становятся электронными, перед въездом на диагностическую линию надо сфотографировать машину.

Убрать личные данные из интернета стало проще

Имена, даты, информацию о местах работы и другие персональные данные, которые находятся в открытом доступе, нельзя теперь использовать без согласия граждан. При регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывает" пользовательское соглашение, предоставляя тем самым ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе. Новый закон дал пользователям возможность выбирать, какие персональные данные он готов сделать общедоступными, а какие нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение. По новому закону операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу их владельца. Сайт должен удалить персональные данные под угрозой штрафа и в случае публикации утечек баз данных.

Вернулся прежний порядок продления пособий на детей

Выплаты на детей до 3 лет снова продлеваются по заявлению. Теперь, как и до начала пандемии, для продления надо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или МФЦ. Заявление о продлении необходимо подавать при достижении ребенком одного года и двух лет. Оно потребуется также в случае смены места жительства семьи. Выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека из бюджета на первого ребенка, из средств материнского капитала - на второго ребенка.

Заканчивается действие послаблений для заемщиков

Март - последний месяц действия рекомендаций ЦБ, облегчающих положение заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID-19. Банки по этим рекомендациям должны соглашаться на реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилья, на которое обращено взыскание. В ЦБ не ответили на запрос о возможности продления этих мер. С 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банки провели реструктуризацию 1,8 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму свыше 875 млрд рублей (одобрен 61% обращений).