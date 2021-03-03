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03.03.2021 13:31
Рубрика: Власть

ЦИК планирует продлить порядок трехдневного голосования до сентября

Текст: Татьяна Замахина
Временный порядок многодневного голосования планируется пролонгировать до единого дня голосования в сентябре. О таком решении, которое может быть принято на заседании Центризбиркома, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.
Николай Булаев. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Николай Булаев. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Николай Булаев. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Как объяснил Булаев, сейчас действует временное положение, позволяющее избиркомам принимать решение о проведении выборов в течение нескольких дней (не более трех). Документ на данный момент актуален для выборов, проходящих до 30 мая 2021 года. "Вероятнее всего, мы 10 марта пролонгируем это решение до единого дня голосования", - сказал замглавы ЦИК на заседании комиссии.

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По его словам, с началом сентябрьской избирательной кампании порядок трехдневного голосования обновят с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд.

Булаев также сообщил, что Центризбирком планирует к маю текущего года доработать программное обеспечение, которое позволит использовать Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в течение всех дней многодневного голосования и применить его на выборах в сентябре.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщала, что выборы в 2021 году с высокой долей вероятности пройдут в течение трех дней.

Напомним, на 19 сентября намечены выборы в Госдуму, одновременно пройдут региональные и муниципальные кампании.

Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года
Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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