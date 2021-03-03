Даниил Медведев, третья ракетка мира и первый номер посева на турнире в Роттердаме, неожиданно потерпел поражение в первом же круге.

Россиянин уступил сербу Душану Лайовичу, занимающему 27-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Во втором сете Медведев даже разбил ракетку о корт от недовольства собой и ситуацией в целом. С одной стороны, это не самый престижный турнир. С другой - Даниил уже привык побеждать. К тому же он упустил возможность стать второй ракеткой мира. Чтобы обойти испанца Рафаэля Надаля, ему необходимо было дойти в Роттердаме как минимум до финала.