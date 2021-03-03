Доллар подешевел на рубль на фоне новых санкций

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 1,0568 рубля, составив 73,5187 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Аналитики отмечают, что еще накануне, во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,5755 рубля за доллар, и биржевики прогнозировали дальнейшее ослабление российского рубля к американской валюте после введения США вслед за ЕС санкций против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Прогнозы не оправдались: по состоянию на 17:01 мск вторника доллар торговался на уровне 74,63 рубля, а евро - 88,98 рубля, тогда как до публикации решения США доллар находился на отметке 73,97 рубля, а евро - на уровне 88,56 рубля.