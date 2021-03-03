Найдены 5500-летние дома загадочных строителей "польских пирамид"

В Польше археологи при помощи лазерного сканирования, беспилотных летательных аппаратов и других современных технологий обнаружили остатки поселений возрастом около 5,5 тысячи лет. В этих древних домах, как считают ученые, жили строители загадочных "польских пирамид".

Как сообщает Nauka w Polsce, поиски археологи проводили в историческом районе Куявия на севере страны. Ранее там были обнаружены мегалитические гробницы, которые иногда называют "польскими пирамидами".

До сих пор оставалось загадкой то, кто их возвел. Эти погребальные сооружения считаются одними из крупнейших в своем роде, возведенных в доисторические времена в Польше. Куявские гробницы были построены в четвертом тысячелетии до нашей эры. Пирамидами их называют из-за оригинальной архитектуры.

Эти гробницы были построены в форме вытянутого треугольника, окруженного крупными каменными блоками. Высота построек составляла всего лишь три метра, что, конечно, значительно ниже знаменитых египетских пирамид. Однако основания "польских пирамид" варьировалось от шести до 15 метров, а их длина достигала 150 метров. Как правило, это были одиночные элитные захоронения.

Данные пирамиды известны ученым еще со второй половины XIX века. Однако только сейчас археологам удалось обнаружить поселения, в которых, по мнению исследователей, жили строители указанных гробниц. Найти следы этих поселений оказалось довольно трудно. Масштабный исследовательский взял старт еще 10 лет назад. Совершить открытие помогли новейшие технологии.

"Это была плановая поисковая операция, которая проводилась в Куявах, в районе мегалитических гробниц, - говорит руководитель исследовательского проекта доктор Петр Папиерник из Археологического и этнографического музея в Лодзи. - Мы обследовали в общей сложности 160 квадратных километров территории вокруг гробниц. Нам удалось обнаружить более 150 поселений того периода, когда эти монументальные сооружения были созданы".

В своей работе польские археологи использовали широкий спектр методов. Некоторые из них помогли найти отдельно стоявшие дома, другие методы вывели на следы крупной сети поселений. Исследователи делали и изучали аэрофотоснимки, проводили геофизические, геохимические и даже геоморфологические исследования.

"Все это позволило с уверенностью установить места, где жили люди в то время, когда возводились мегалитические гробницы, - продолжает доктор Папиерник. - Деревни были небольшими - в каждой из них проживало до 10 семей. Эти поселения обычно занимали площадь 1-1,5 га. Средняя площадь домов составляла 25-35 квадратных метров, в каждом из них жило по одной семье".

Анализ данных указал на то, что гробницы были культовым центром данного региона - поселения расположены вокруг них. Ученые даже предполагают, что сами деревни были возведены лишь для того, чтобы там жили строители "пирамид". То есть люди нарочно стекались сюда, чтобы принять участие в возведении мегалитических сооружений, на что, конечно, требовалось очень много времени и сил.

По словам доктора Папиерника, характер расположения поселений говорит о том, что жители нескольких деревень совместно строили одну большую гробницу. В то же время остается еще много загадок, связанных с таинственным мегалитическим сообществом.

Например, ученые до сих пор не знают, где именно в Куявах около 5,5 тысячи лет назад хоронили простых людей. Представители элиты были погребены в монументальных гробницах, это известно давно. Но за полтора столетия археологических исследований в данном районе не было найдено ни одного массового кладбища. Это означает, что десятки тысяч людей, несомненно умиравших здесь на протяжении многих поколений, были похоронены где-то за пределами весьма обширного исследованного района.