ЕК начала расследование случаев отмены авиарейсов в период пандемии

Еврокомиссия начала расследование всех случаев отмены авиарейсов, произошедших за время пандемии коронавируса. Брюссель интересует, компенсировали ли перевозчики затраты пассажиров, которые не смогли совершить запланированный перелет по вине авиакомпаний. Как пишет Le Monde, перевозчикам дали три недели, чтоб ответить на запросы национальных и общеевропейских органов по защите прав потребителей.

Согласно постановлению ЕК от 2004 года авиапассажир любого отмененного рейса имеет право получить компенсацию за неиспользованный билет, более того, перевозчик обязан выплатить эти деньги в течение 7 дней после получения такого запроса. Однако в период пандемии это правило соблюдалось далеко не всеми.

Как отмечается, цель начатого расследования - собрать дополнительную информацию от авиакомпаний, работающих в ЕС, о том, как они информируют потребителей об их правах пассажиров, как обрабатывают запросы на возмещение расходов и что делается для того, чтобы как можно быстрее разрешить ситуацию, если возникли трудности с выплатой.

Как обратила внимание французская ассоциация защиты прав потребителей, многим пассажирам предложили не денежную компенсацию, а, например, право воспользоваться услугами перевозчика в будущем, что тех вовсе не устроило. По словам еврокомиссара по делам потребителей и юстиции Дидье Рейндерса, ЕК ожидает, что "авиакомпании удовлетворят запросы всех пассажиров, которые хотят получить возврат денег. "Если они будут упорствовать, им грозят штрафы", - отметил еврокомиссар.

Европейская комиссия также начала судебное разбирательство в отношении государств-членов ЕС, которые бездействовали вместо того, чтобы способствовать разрешению проблемы.