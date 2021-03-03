Экипажи самолетов получат право применять силу к дебоширам на борту

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, который расширяет права экипажей судов, а также сотрудников служб безопасности авиакомпаний. К человеку, раскачивающему обстановку на борту самолета и тем самым в каком-то смысле раскачивающему сам самолет, будет разрешено применять самые строгие меры. Говоря проще: буяна можно будет успокоить силой.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что документ предлагает ратифицировать Монреальский протокол 2014 года, который внес коррективы в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов.

"Протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами. В нем детально прописываются виды запрещенного поведения на борту. Это физическое нападение на члена экипажа или угроза совершить такое нападение, отказ выполнять законные указания, данные командиром воздушного судна или от его имени в целях обеспечения безопасности воздушного судна. Важно, что протокол вносит в конвенцию нормы о полномочиях сотрудников служб безопасности на борту самолета. Они будут вправе принять разумные превентивные меры без разрешения командира экипажа для предотвращения преступлений", - пояснил Владимир Груздев.

Он отметил, что в некоторых странах существуют службы воздушных маршалов, входящих в государственную систему правоохранительных органов. Среди их задач - обеспечение безопасности на пассажирских авиарейсах. В России подобной службы нет.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Артем Коростелев уверен, что после ратификации протокола как минимум будут внесены изменения в Воздушный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Командир экипажа вправе высадить пассажира в любом аэропорту любой страны. Не важно, какое у авиахулигана гражданство и есть ли виза в страну

Кстати, Госдума уже подготовила ко второму чтению законопроект, разрешающий экипажам самолетов использовать для дебоширов на борту средства сдерживания. Их перечень будет утвержден правительством.

Член Ассоциации юристов России Артем Коростелев рассказывает, что рассматриваемый в Госдуме проект поправок в Воздушный кодекс предусматривает следующее. Члены экипажа и сотрудники службы авиабезопасности на основании распоряжения командира будут иметь право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении дебоширов. В том числе использовать специальные средства сдерживания, размещенные на борту воздушного судна.

"Порядок действий членов экипажа и сотрудников службы безопасности и правила применения специальных средств сдерживания будет установлен правительством Российской Федерации", - говорит эксперт.

По его мнению, принятие данного законопроекта позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности авиакомпании незамедлительно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна.

Может возникнуть вопрос: если поправки в Воздушный кодекс давно готовятся, зачем понадобился Монреальский протокол, что он дает? Прежде всего он вводит международные стандарты, на которые в случае ратификации документа будет ориентироваться и Россия.

23 февраля двое мужчин устроили дебош в самолете, вылетавшем из Новосибирска в Москву. Их сняли с рейса и превратили из пассажиров в обвиняемых. Фото: сибфоут.мвд.рф

"Если ранее вопрос применения силы на авиалайнере со стороны сотрудников имел дискуссионный характер, то ратификация Монреальского протокола должна решить эту проблему, - подчеркивает адвокат Дмитрий Семенников. - Интересно, что и рядовые пассажиры исходя из протокола также имеют полномочия по воспрепятствованию преступному поведению и помощи сотрудникам авиакомпании по пресечению такого поведения".

Но здесь надо понимать: пассажиру лишнюю инициативу проявлять не стоит, иначе есть риск самому быть записанным в дебоширы. Но действовать по команде членов экипажа можно. Допустим, если крепкий мужчина-пассажир поможет стюардессе скрутить хулигана и в процессе наведения порядка у последнего появится несколько дополнительных синяков, честному пассажиру ничего не будет.

Что же касается сотрудников в штатском на борту самолета - это отдельный и очень интересный вопрос. В ряде стран существуют службы воздушных маршалов: это правоохранительные органы, их сотрудники являются государственными служащими с официальными корочками или жетонами. Кроме того, у авиакомпаний есть свои службы безопасности, и их представители также могут летать инкогнито, чтобы в случае чего схватить за руку преступника.

Конвенция разрешает и обычным пассажирам приходить на помощь экипажу, чтобы утихомирить буяна. Но лезть в драку без просьбы стюардессы не стоит

Скорее всего, в некоторых случаях люди в штатском могут оказаться и на борту российских самолетов. Но специализированной службы воздушных маршалов - ни отдельной, ни в рамках какой-либо из силовых структур - у нас нет.

"На сегодняшний день в России выработан механизм взаимодействия между сотрудниками транспортной полиции и экипажем. Этим оправдывается отсутствие "воздушных маршалов" на бортах российских самолетов, - рассказывает Дмитрий Семенников. - Росавиация и Минтранс России рассматривали предложение о введении на рейсах российских авиакомпаний новых должностных лиц из числа службы безопасности авиаперевозчика или работников транспортной полиции, но до настоящего момента соответствующие нормы не нашли законодательного закрепления. Но в то же время в международных рейсах в ряд стран воздушные маршалы направляются. Например, при рейсах в Турцию в самолете находится два сотрудника в штатском".

По его словам, многие авиакомпании доверяют безопасность пассажиров в воздухе специально обученным бортпроводникам. "Не случайно на каждом рейсе есть 1-2 стюарда, прошедших авиационную подготовку, готовых в любой момент привязать дебоширов ремнями к сиденью", - говорит адвокат.

Мнение

Борт воздушного судна является территорией страны его регистрации, но при этом члены экипажа могут быть гражданами другой страны, чаще всего страны-эксплуатанта. Расширение полномочий страны-эксплуатанта создает юридические полномочия у экипажа принять меры по отношению к нарушителю во время полета, поясняет замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон.

Также необходимо было классифицировать нарушения на борту. Одно дело, если пассажир нелестно высказался о своих соседях, а другое - высказал угрозу в сторону экипажа. Теперь будет понимание, за какие действия может наступить ответственность, отметил эксперт.

Подготовил Евгений Гайва