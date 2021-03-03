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03.03.2021 00:34
Рубрика: Власть

Сага о прописке

СПЧ предлагает отменить фиктивную регистрацию
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8395)
О том, как людям не идти на фиктивную регистрацию своими предложениями делились Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Форум переселенческих организаций, эксперты МГУ и сотрудники ГУ по вопросам миграции МВД России.

- Речь идет не о бомжах, а о тех, кто не имеет своего жилья, кто его снимает, но не может в нем зарегистрироваться, - говорит эксперт проекта "Право на Родину" Форума переселенческих организаций Татьяна Котляр. - Договора найма жилья недостаточно. В органах учета требуют явки всех собственников жилья, что нереально. В итоге - штраф и нарушение прав - человеку не выплачивают пособия на детей, регистрацию требуют при приеме детей в школу и в детский сад, пенсионерам отказывают в назначении пенсий. Наконец, не принимают на работу.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Для кого на самом деле остается важна регистрация по месту жительства

В итоге люди живут в одном месте, а регистрируются в другом, часто не в том регионе, куда приехали. Еще бесправнее положение иностранцев. Они, как и россияне, покупают фиктивную регистрацию.

- Регистрация из уведомительной процедуры превратилась в советскую прописку, - считает член СПЧ Евгений Бобров. - Одно из последствий такой бюрократии - невозможность найти человека по месту его регистрации. Цель государства - знать, кто где живет, - не достигается.

СПЧ на основе экспертизы ученых МГУ выработало следующие предложения. Регистрировать жильцов на основании договора найма жилья, исключить собственников жилья из процедуры регистрации; каждый обязан в течение 7 дней сообщить о своем месте проживания (временного или постоянного), уведомив даже по почте. За неисполнение или обман - штраф.

Регистрация из уведомительной превратилась в советскую прописку

- Разумным решением является временная регистрация граждан на определенный срок по месту пребывания не в квартире (частном доме), а в населенном пункте, куда гражданин приехал, - считает член СПЧ Татьяна Мерзлякова. - СПЧ предлагает такую регистрацию делать через заявление в администрацию населенного пункта - для россиян и в районный отдел по вопросам миграции ОМВД - для иностранцев. Такая регистрация будет носить реально уведомительный, а не разрешительный характер.

Предложения правозащитников направлены в ГУ по вопросам миграции МВД России и Госдуму.

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