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03.03.2021 22:44
Рубрика: Спорт

Встречаем Веснину

Чемпионка Рио возобновила карьеру
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина, которая последний официальный матч провела на "Ролан Гаррос"-2018, вернулась в Тур после рождения дочери и начала с волевой победы на турнире в Дохе.

Веснина и немка Лаура Зигемунд обыграли белорусско-украинский дуэт Виктория Азаренко - Элина Свитолина. По ходу матча Лена и Лаура уступали со счетом 4:6, 3:5, однако сумели перевернуть ход встречи и решить исход противостояния на чемпионском тай-брейке - 4:6, 7:5, [10:8].

Фото: Наташа Морелло/РИА Новости
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Зигемунд, напомним, также успешно играла в паре с другой россиянкой Верой Звонаревой. Они стали победительницами US Open. На счету Весниной три титула на турнирах "Большого шлема": два в парном разряде и один - в миксте.

- Получала удовольствие от каждой секунды на корте, - написала Веснина в "Истаграме". - Было очень классно вновь сыграть матч, да еще и выиграть такой валидольный.

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