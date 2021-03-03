Накануне во всех социальных сетях он рассказывал, что требуется возрождение рок-н-ролла, как музыки. Сетовал, что на Grammy рокеры получают награды уже реже, чем исполнители хип-хопа. А потом создатель шок-рока Элис Купер и сам показал пример: выпустил альбом из 15 песен, записанных с лучшим блюзменом современности Джо Бонамассой и громовым Марком Фарнером из Grand Funk Railroad.

На сцене он - паяц, злобный гений, заставляющий нас смеяться над собственными кошмарами и страхами, а порой - тонкий лирик, убеждающий, что в мире нет ничего страшнее его собственного музыкального театра гротеска, и поэтому уж любви и искренности точно не нужно бояться...

"Я всегда считал, что тексты песен должны быть сценарием для шоу, - рассказывает Элис Купер. - Когда мы только начинали, то изучали искусство. И основали свою группу как ответ на The Beatles". И уточняет, что при схожей любви к красивым мелодиям они, по контрасту, стали совсем другими, ведь уже на первых концертах на сцене у Alice Cooper была и гигантская паутина, и гильотина, и желание из каждой песни "сделать шоу, добавить визуальные эффекты к музыке".

В гриме он и вправду страшен, с подведенными тушью будто слезящимися глазами, с растрепанной прической и будто бы желанием сыграть одновременно роли и Яго, и Пьеро и доктора Франкенштейна. А в жизни - милейший и спокойный, улыбчивый человек. Бегает каждый день три мили у себя в Фениксе, играет в гольф для поддержания формы, коллекционирует старые автомобили.

Обозреватель "РГ" разговаривал с Элисом Купером и предложил ему купить во время российского тура, например, и наш "Москвич-412". Артист тогда улыбнулся и заинтересовался: "А что, правда стоящая машина? Надо подумать. Я ведь сам из Детройта, автомобильной столицы США, поэтому так люблю моторы и скорости!.."

Страшный и ужасный на сцене,в жизни Купер - милейший человек. Фото: Reuters

Но в тот раз до российского автопрома Элис Купер так и не добрался. Может, это случится в следующем туре, после завершения пандемии, ведь артист по-прежнему в отличной форме. И даже возродил свою группу в золотом составе 70-х: басист Деннис Данауей, гитарист Майкл Брюс, ударник Нил Смит. Снова сотрудничает с продюсером, который помогал ему на старте карьеры, - Бобом Эзриным. Тем самым, кто работает уже и с Deep Purple!

Новый диск Detroit Stories Элис Купер посвятил родному городу. Индустриальному, мрачноватому, шумному, бурлящему эмоциями и славно живущему благодаря все новым моторам и автомобилям. Это снова резвый и азартный, непричесанный рок, порой гулкий и мрачноватый, словно наследующий и певцу Игги Попу, который записывал свои лучшие диски именно в Детройте - на студии Motown Records. Но, очевидно, что "Детройтские истории" отчасти посвящены и самой разной музыке, которая есть в этом городе. Ведь именно на Motown начинали свою карьеру и Стиви Уандер, и Марвин Гэй, и Boyz II Men, а еще здесь много неприкаянных, отважных гаражных групп, которые тоже внесли свой отзвук в драйв и напор этого альбома. И все вместе также вдохновили артиста на этот альбом...

Кстати, в пандемию Элис Купер с женой Шерил разучивал и чечетку. Значит, наверняка собрался вновь и в Россию...