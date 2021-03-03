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03.03.2021 00:56
Рубрика: Экономика

Спасти конструктивизм

Еще 17 исторических домов сохранят в столице
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8395)
В рамках программы реновации решено сохранить еще 17 исторических домов - их расселят, но сносить не будут. После реконструкции и реставрации здания приспособят для нужд своих районов. Корреспондент "РГ" узнал, что же особенного в этих домах и сколько еще построек из списка реновации избегут сноса.
Старые дома, которые гармонично вписались в архитектурный облик районов, не будут сносить. Фото: Сергей Куксин/ РГ Старые дома, которые гармонично вписались в архитектурный облик районов, не будут сносить. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Старые дома, которые гармонично вписались в архитектурный облик районов, не будут сносить. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Напомню, еще в начале 2018 года столичные власти утвердили список из 218 зданий, вошедших в программу реновации, но представляющих историко-архитектурную и градостроительную ценность. Как рассказывал тогда мэр Сергей Собянин, всего было рассмотрено 240 домов, но окончательное решение приняли не по всем. Судьбу оставшихся 22 построек решили определить после дальнейшего обсуждения. В рабочую группу по отбору ценных домов вошли специалисты столичного департамента культурного наследия, комитета по архитектуре и градостроительству, Общественной палаты и общественной организации "Архнадзор".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, из 22 домов в конце концов решили сохранить 15. "Кроме того, в ходе разработки проекта выявили еще два дома, которые составляют неотъемлемую часть градостроительных ансамблей города. Их также решено оставить. Например, здание в Южном Тушине 1953 года постройки является частью ансамбля аналогичных несносимых жилых домов, формирующих застройку района. А в Люблине сохранен дом возле пересечения Люблинской и Краснодарской улиц - яркий образец конструктивизма", - рассказала она.

На улице Сходненской в Южном Тушине сохранят всего 4 дома, причем три из них, под номерами 11, 13 и 15, соседствуют. Терять их действительно было бы жалко - три желтых дома от 3 до 5 этажей формируют облик довольно широкой Сходненской улицы. Напротив них уже и так стоят современные новостройки, так что улица сейчас напоминает архитектурный заповедник, где соседствуют две эпохи домостроения. Одна с высотками и разноцветными фасадами, а другая - с малоэтажными постсталинскими домами с эркерами.

Большинство жителей последних тем не менее хотели бы перебраться в новостройки. За включение своих домов в программу реновации проголосовали больше двух третей собственников квартир. Понять их несложно - на портале "Наш город" жители оставляют не только "стандартные" жалобы на перегоревшие лампочки и неубранные подъезды, но и на трещины стен и фундамента, а также на разрушающиеся балконы - поддерживающие их плиты выглядят неважно.

Сохранится, к примеру, и дом 2, корпус 1 на улице с необычным названием Кашёнкин Луг. Историки полагают, что такое имя он мог получить из-за недоразумения - неправильного прочтении названия реки Каменки на старой карте. Дом, который решено сохранить, построили еще в 1941 году - ему уже 80! А с виду и не скажешь - бежевый фасад с глазастыми окнами смотрится очень неплохо, да и жильцы редко жалуются. Жалко сносить этот дом и потому, что трудно на его месте представить новую высотку - она никак не впишется в общий облик маленькой улицы.

Посмотреть полный список домов, которые расселят, но не снесут в рамках реновации, можно на портале мэрии. Всего, напомню, в программу включены более 5 тысяч домов - большинство из них демонтируют, чтобы на их месте построить новое современное жилье. Жильцов переселят в новые просторные квартиры.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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