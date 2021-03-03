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03.03.2021 21:11
Рубрика: В мире

Лорда отправили в бан

"Фейсбук" удалил статью британского политика и обозревателя The Daily Telegraph о "диктатуре времен пандемии"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
С неожиданным проявлением цензуры со стороны Facebook столкнулся британский консервативный политик и публицист, член Палаты лордов, обозреватель газеты The Daily Telegraph и других изданий Дэниел Ханнан. Администраторы соцсети удалили статью уважаемого автора (по совместительству - пожизненного пэра, члена Британского совета по торговле и вице-председателя партии тори), которую тот написал для студентов Института Джона Локка. "В моем случае, как и во всех подобных, невозможно узнать, в чем заключалось прегрешение... Странно, что компания, изначально призванная поощрять распространение свободного потока идей, стала нетерпимой к инакомыслию", - написал обескураженный лорд Кингслерский.
Колумнист The Daily Telegraph Дэниел Ханнан обескуражен тем, что cоцсеть удалила его безобидную статью без объяснения причин. Фото: twitter.com / @danieljhannan

Он настаивает, что в его публикации не было ничего крамольного - "ни радикальных призывов, ни пропаганды теорий заговора". Идея Ханнана состояла в том, пандемия сделала людей "в гораздо большей степени коллективистами", а мир после локдауна "станет весьма авторитарным". Институт Локка заплатил за рекламу, чтобы продвинуть текст на просторах соцсети. Вначале Facebook его одобрил, а потом "снял без объяснения причин".

Этот случай не единственный, отмечает Ханнан. В последнее время Facebook активно принялся удалять или объявлять фейками "вполне безобидные статьи". Так, под санкции попал труд американского профессора Индура Гоклани, который привел статистические данные о том, что смертность от стихийных бедствий на планете падает. Или доклад ведущего эпидемиолога Оксфорда доктора Карла Хенегана. Тот всего лишь позволил себе процитировать мнение датских коллег, полагающих, что "маски не слишком влияют на сдерживание эпидемии "короны". Ханнан задается вопросом: где же проходит грань между "оправданной" блокировкой и цензурой? "Все кончается тем, что вы начинаете запрещать все, с чем не согласны", - считает колумнист. Причем за радикальные политические взгляды гораздо меньше риска "угодить в бан", чем за смелость публично задаться неудобными вопросами. К примеру, о том, нет ли злоупотреблений со стороны государства в части карантинных ограничений или квот на выбросы углекислого газа.

Приходится признать, что соцсеть Facebook проявила себя враждебной к свободе слова, считает публицист

"А может, Facebook нацелен регулировать не столько сам контент, сколько неугодных авторов? Я подозреваю, что все дело именно в этом", - полагает консерватор. Так, пару недель назад шотландский юнионистский сайт пытался разместить на Facebook две статьи с критикой в адрес первого министра Шотландии Николы Стерджен. Порталу было отказано под невразумительным предлогом. Тогда главный редактор пошел на эксперимент и предложил к публикации текст, не имеющий ни малейшего отношения к политике, - о том, как молодая мать приучает свою маленькую дочку к горшку. Но и он не прошел цензуру! Ханнан убежден: соцсети вроде Facebook потеряли право называться нейтральными площадками. "Пора внести ясность. Отныне это издатели с собственной медийной повесткой. Представления, будто Facebook (или Twitter, или YouTube) - всего лишь платформа, остались в прошлом. Это еще один медийный канал с собственным мнением".

"Моя статья, которую Facebook счел нетолерантной, была о хрупкости открытого общества. О том, что перед лицом общей угрозы человечество может откатиться к племенным инстинктам, а государства не захотят отказаться от чрезвычайных полномочий. Приходится признать, что любая организация, которая отвергает это мнение, враждебна свободе слова", - заключает британец.

В мире Европа Великобритания Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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