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03.03.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Фермеров лишат субсидий за пал сухой травы

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости

Сельские хозяйства, производящие пал сухой травы, стерни и пожнивных остатков могут лишиться государственных субсидий, следует из протокола селекторного совещания по вопросам охраны лесов от пожаров, состоявшегося под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Это произойдет после внесения изменений в постановление правительства о госпрограмме развития сельского хозяйства.

Фото: iStock
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"Внести проект постановления правительства в части установления запрета на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, допустившим в предшествующем периоде возникновение пожаров в результате выжигания сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на их земельных участках", - указано в документе.

За местами появления термоточек будут следить с земли и из космоса, а к выяснению на чьей земле случилось возгорание, подключится Росреестр.

Кроме того, перед началом пожароопасного сезона Виктория Абрамченко поручила провести проверки готовности к борьбе с огнем в регионах и ведомствах, включить в планы тушения новую технику и оборудование, приобретенные в рамках нацпроекта "Экология". Доклады о состоянии дел правительство должно получать ежемесячно, сказано в документе.

Для создаваемой лесопожарной северной группировки ФБУ "Авиалесоохрана" должны быть в кратчайшие сроки закуплены вертолеты, определены места их безвозмездного базирования, предоставлены условия для размещения личного состава нового подразделения.

К 1 апреля должен быть составлен прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. После этого Росгидромету и Рослесхозу поручено довести его до региональных органов исполнительной власти.

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