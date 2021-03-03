"СОЮЗ" изучал возможности союзного семеноводства

Готовы ли селекционеры, ученые-семеноводы и агрономы Союзного государства обеспечить качественное производство зерновой и овощной продукции? Чтобы хлеба, картофеля, овощей и самим хватало, и экспортную копилку можно было пополнить. Тему изучали корреспонденты "СОЮЗа" в Беларуси и России.

Как в Беларуси

Сохранив отчасти систему семеноводства с советских времен, Беларусь полностью обеспечивает себя семенами основных культур.

- Это касается ржи, пшеницы, ячменя, тритикале, - рассказывает заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский. - К примеру, сегодня под яровой сев ячменя семян имеется в 2,5 раза больше, чем нужно. А вот семян гречихи не хватает до полной потребности около 30 процентов. В стране сильно расширяются посевы этой культуры, но семеноводство за год не способно обеспечить резко выросшую потребность. Возможно, придется закупать семена гречихи в России.

Впрочем, ни одна страна мира не обеспечивает себя полностью семенами. И тому есть объективные причины. К примеру, теплолюбивые помидоры, фасоль, сладкая кукуруза могут выращиваться в далеко не самой солнечной Беларуси, но их семена должны производиться в оптимальных климатических зонах, которые, как правило, на 200-300 километров южнее зоны репродуцирования. Соответственно, чтобы эти культуры выращивать в Беларуси, семена надо производить в районе Одессы, Кишинева, Сербии, Хорватии. Аналогично и с семенами позднеспелых гибридов кукурузы, сахарной свеклы, многолетних трав, например люцерны. Поэтому такие семена вынуждены закупать за пределами страны, даже если это культуры отечественных сортов.

Кстати, белорусские сорта ячменя, яровой и озимой пшеницы, ярового рапса востребованы в приграничных с Беларусью Брянской, Смоленской, а также Ленинградской, Калининградской, Орловской, Курской, Тульской областях. Некоторые сорта зерновых отлично прижились даже в Алтайском крае, куда НПЦ по земледелию продает семена. Но речь только об оригинальных семенах. Про экспорт элиты или репродукционных семян говорить пока рано. По словам Дмитрия Лужинского, проблема в слишком либеральном законе о семеноводстве, действующем с 2013 года. Даже не имеющие материальной базы и квалифицированных агрономов-семеноводов предприятия, подавшие заявления, могут производить элиту. Качество семян при этом страдает.

Сейчас закон о семеноводстве пересматривается, возвращается принцип аттестации хозяйств. Только при положительной оценке авторитетной комиссии минсельхозпрода сельхозпредприятия получат разрешение на производство элитных семян.

- Нам в Беларуси достаточно иметь около 50-55 тысяч тонн элиты семян основных зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Сейчас производством элиты занимаются около 400-500 хозяйств из 1300 имеющихся. А элитхозы, производящие действительно качественные семена, из-за обилия предложений испытывают трудности с его продажей, - поясняет суть проблемы Дмитрий Лужинский. - Новый закон сократит число хозяйств до 50-60, для которых элитные семена станут весомым источником дохода. Кроме того, практически все семена, которые сейчас выращиваются, являются контрафактными. Не учитывается интеллектуальная собственность авторов сортов, будь то иностранные или наши селекционеры. В новом законе предусмотрено, что апробация (оценка) семеноводческих посевов будет проводиться только в случае, если заключены лицензионные договора на сорта, защищенные патентами. Это поможет не только нашим селекционерам, но и привлечет иностранные компании с хорошими сортами.

Белорусские сорта ячменя, яровой и озимой пшеницы, ярового рапса востребованы в приграничных российских регионах

По семенам овощных культур Беларусь зависит от импорта. Тепличные комбинаты построены по одной технологии и завязаны на поставке из-за границы минеральной ваты, удобрений, а также семян. 96-98 процентов объема овощей открытого грунта приходится на четыре культуры - капусту, свеклу, морковь и лук, объясняет директор РУП "Институт овощеводства" Андрей Чайковский:

- Материальная база нашей организации рассчитана на производство небольших партий оригинальных семян, которые далее должны тиражироваться. Раньше этим занимались более 20 спецсемхозов и элитхозов. Реализовывались семена через систему "сорт­семовощ", предприятия которой работали в каждой области и даже в отдельных районах. На сегодня их осталось два, и они зарабатывают деньги, торгуя импортными семенами. Нет ни одного семеноводческого хозяйства по овощным культурам. Наш институт вынужден вместо суперэлитных сортовых семян выращивать репродукционные, обеспечивая ими сельхозпредприятия. У нас 131 сорт и гибрид по 34 культурам - все это невозможно разместить на одном участке. С учетом пространственной изоляции только под производство семян одного сорта требуется 100 гектаров. Пытаемся выращивать по договорам не только в Беларуси, работали с Молдовой, Италией, Дагестаном. Что-то все равно придется закупать, возможно, часть культур размножать в зонах семеноводства за рубежом.

С картофелем таких проблем нет. По словам заместителя генерального директора по научной работе Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Инны Родькиной, система оригинального семеноводства обеспечивает потребность страны в семенных клубнях белорусской селекции. Помимо НПЦ, в каждой области есть региональные научно-исследовательские учреждения, ведущие микроклональное размножение сортов, затем получают первое поколение клубней - суперэлиту. Элитным семеноводством занимаются сельхозпредприятия.

- НПЦ работает только с сортами белорусской селекции, иностранные лишь в коллекции, - подчеркивает Инна Родькина. - Заявки сельхозпредприятий на семенной картофель мы полностью обеспечиваем. Несколько сотен тонн реализуем в Россию, где районировано 29 сортов. Помимо этого дважды в год продаем семенные клубни населению. Через недели две-три ожидаем наплыв заявок.