Гражданам стали в два раза реже отказывать в упрощенном банкротстве

С сентября граждане подали более 7,9 тыс. обращений об упрощенном списании долгов, в отношении 2,6 тыс. граждан процедура была начата, но большинству граждан заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке возвращено. Доля отказов сокращается.

Об этом "Российской газете" сообщили в Минэкономразвития.

В упрощенном банкротстве все проще, чем в классическом: достаточно заявления в МФЦ, не надо платить арбитражному управляющему и нести другие расходы - все бесплатно, и срок списания долгов предсказуем - шесть месяцев от подачи заявления, тогда как судебная процедура тянется годами. Механизм действует полгода, при разработке власти придавали ему важное социальное значение: люди, попавшие в безвыходную ситуацию, имеют право начать жизнь с чистого листа.

Достаточно высокая доля возвратов объясняется несоответствием заявителей критериям закона: размер долга от 50 до 500 тысяч рублей и закрытое исполнительное производство по основанию отсутствия у гражданина имущества, на которое можно обратить взыскание, говорит замминистра экономического развития Илья Торосов. То есть выдачей исполнительного листа по такому основанию служба судебных приставов, по сути, подтверждает, что у должника нет имущества, за счет которого могут быть погашены долги. Не все должники, желающие списать долги, отвечают этому требованию, подтверждает директор юридического департамента МКБ Ирина Гудкова.

Но доля возбужденных процедур выросла с 20,5% в сентябре до 46,5% в январе, и в первую очередь это объясняется растущим пониманием условий закона, подчеркивает Илья Торосов. "Мы организовали довольно широкое информирование граждан о таком способе избавления от непосильных долгов", - говорит он. Информация размещена в МФЦ, на сайте Госуслуг и в его рассылке. Минэкономразвития отмечает, что часть регионов провели дополнительную работу с помощью СМИ.

"Еще в конце 2020 года мы прогнозировали, что с ростом информированности граждан будет расти количество процедур внесудебного банкротства, - говорит управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов. - Судя по имеющейся статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве, так и случилось: почти половина заявлений, поданных в МФЦ в 2021 году, были приняты в работу". По его словам, это демонстрирует, что институт внесудебного банкротства развивается, но ему нужно дать время, накопить правоприменительную практику и только после этого возможны изменения в закон.

Так же считают в Минэкономразвития: там сообщили, что продолжат мониторинг. По поручению президента до 1 марта министерство должно было провести анализ практики применения упрощенного банкротства и при необходимости обеспечить ее совершенствование.