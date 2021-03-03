Григорий Рапота передал в дар Музею Победы боевые награды своего отца

3 марта в музейном павильоне Ржевского мемориала Советскому солдату - филиале Музея Победы на Поклонной горе в Москве - открылась выставка, приуроченная к 78-й годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Часть уникальных экспонатов выставки накануне на вечное хранение в музейную коллекцию лично передал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота - это более тридцати боевых и памятных орденов и медалей его отца, военного летчика, генерал-майора авиации Алексея Никифоровича Рапоты. Большинство из реликвий - награды, которые были вручены Алексею Никифоровичу в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в музей были переданы орденские книжки летчика, копии личного дела, фотографии, а также картина "Перед вылетом", написанная Алексеем Рапотой.

Торжественная церемония передачи реликвий проходила в Музее Победы.

- Сегодня мы переживаем торжественный и одновременно очень волнующий момент: Музей Победы на Поклонной горе имеет честь принять на вечное хранение боевые ордена, другие награды, архивные документы из личного дела военного летчика, генерал-майора авиации Алексея Никифоровича Рапоты, - сказал на церемонии открытия директор Музея Победы Александр Школьник. - Для нас это очень значимое событие. Алексей Никифорович являлся одним из вдохновителей создания Ржевского мемориала Советскому солдату...

Александр Школьник подчеркнул: символично, что церемония передачи наград происходит накануне дня освобождения Ржева. Ведь именно здесь, на Ржевском выступе, в страшных и ожесточенных боях Алексей Никифорович совершал по пять-шесть вылетов за ночь в составе полка ночных бомбардировщиков. Здесь же он получил свои первые боевые награды - орден Красного Знамени и орден Красной Звезды.

Чаще всего Алексей Рапота вспоминал свою первую боевую награду - орден Красного Знамени

- Хочу выразить благодарность от имени всего коллектива Музея Победы и личную, самую искреннюю признательность Григорию Алексеевичу за этот бесценный дар, который будет экспонироваться в Ржевском филиале Музея Победы, - отметил Александр Школьник. Он подчеркнул, что грандиозный монумент в память о всех погибших в боях Великой Отечественной войны появился в том числе благодаря личному участию и поддержке Григория Рапоты.

Передавая награды, Григорий Рапота не скрывал волнения.

- Для меня это волнующее событие, этому предшествовала очень большая история, и я со смешанными чувствами передаю сейчас награды. Дело в том, что инициатором создания мемориала стал мой отец, - отметил Григорий Рапота. - Попав в 19 лет на фронт, он добросовестно исполнил свой долг перед Родиной и павшими товарищами. Все, что от него требовалось, он сделал.

Летал на самолетах, которые тогда не соответствовали лучшим образцам бомбардировочной авиации. Молодых ребят сажали за штурвал после шестимесячного обучения. Вы можете себе представить, какие риски были с этим связаны? К сожалению, многие из боевых друзей отца не вернулись из полетов. То, что он видел на ржевской земле, произвело на него огромное впечатление. Он всегда со слезами на глазах вспоминал о том, каково приходилось пехоте. Это был настоящий кошмар. Война для него была глубоко личной трагедией...

Григорий Алексеевич рассказал, что отец нередко задавался вопросом: а почему у нас нет памятника во Ржеве, равного по эмоциональному воздействию и масштабу монументу в берлинском Трептов-парке и в болгарском Пловдиве? Так эта идея проникла в его душу и начала свою работу. Он особо отметил, что проект получил всестороннюю поддержку Высшего Государственного Совета Союзного государства, президентов двух стран, всех ведомств.

- Я сожалею, что в силу своего здоровья отцу не удалось лично побывать на открытии мемориала, он смотрел церемонию по телевизору и был очень рад, что его идея воплотилась в жизнь, - рассказал Григорий Рапота. - Когда открылся мемориал и Музей Победы обратился с просьбой передать папины награды в фонды музея - это были, можно сказать, последние дни его жизни. Но он был в полном сознании и сказал: да, конечно, хорошо, если это вдруг кому-то пригодится...

Отвечая на вопрос, какая награда была для Алексея Никифоровича наиболее ценной, Григорий Алексеевич рассказал, что чаще всего отец вспоминал первую награду - орден Красного Знамени. Ее он получил за один из ночных вылетов, когда удалось разбомбить немецкий эшелон.

Что касается картины, которая также была передана музею, по словам Григория Рапоты, это был выбор сотрудников музея. Отец рисовал, сколько я его помню, это было его увлечение. Может быть, это не самое яркое его произведение, но оно соответствует тому периоду. Папа был готов отдать всю коллекцию.

Одним из гостей церемонии стал народный артист России Владимир Машков. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова привел в Музей Победы студентов школы. Говоря о Ржевском мемориале, он отметил, что это одно из наших великих сооружений Памяти.

- Конечно, история все расставит по своим местам, и мы узнаем, сколько было потеряно людей в одной из самых кровавых битв за всю историю человеческих войн. Но сама идея и мемориал, и само пространство, пропитанное болью и кровью, не могут не вызывать глубочайших ощущений, - отметил Владимир Машков.

К слову, на торжественной церемонии Александр Школьник объявил, что Григорий Рапота накануне был единогласно избран Председателем Общественного совета при Музее Победы.

Тем временем

Уроженцы Слуцка и их земляки-единомышленники из ФНКА "Белорусы России", проживающие в Москве и Московской области, обратились к руководству Минской области с предложением увековечить на исторической родине имя выдающего ученого и организатора медицинской практики Антона Яковлевича Крассовского.

- Шестого марта исполняется 200 лет со дня его рождения, - рассказал "СОЮЗу" один из авторов инициативы Владимир Дудко. - Мы направили письмо председателю Минского облисполкома А.Г. Турчину и директору медицинского колледжа в Слуцке А.А. Борисовцу, где предложили присвоить имя Антона Крассовского Слуцкому государственному медицинскому колледжу.

Антон Крассовский родился в крестьянской семье на Слутчине, окончил в Слуцке гимназию, изучал оперативную хирургию в Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Одним из его педагогов был выдающийся русский ученый и практик Николай Пирогов.

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге есть Клиника акушерства и гинекологии имени А.Я. Крассовского и профильная научная кафедра. Выходец из Слуцка руководил кафедрой с 1858 по 1876 год и остался в памяти как подлинный реформатор, он внедрил клиническое преподавание акушерства и гинекологии, организовал в академии подготовку акушеров-гинекологов для всей России.

Антон Яковлевич стал также инициатором создания первой в России кафедры педиатрии, он является автором и по сей день весьма востребованных научных трудов. Антон Крассовский был в числе создателей "Хирургического общества Пирогова", являлся его первым председателем. Еще при жизни Антон Яковлевич Крассовский был избран почетным членом тридцати четырех российских и зарубежных научных обществ, он награжден орденом Александра Невского.