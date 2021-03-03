Грызлов: Киев отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну

Новости

В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 20:40
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 20:39
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 20:20
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен 20:09
Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной 20:02
Илья Азар арестован на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения акции 19:41
Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле 19:32
Надзор за СРО в области энергетического обследования передан Ростехнадзору 19:29
Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе 19:26
В Чехии миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника 19:22
В совет директоров "Роснефти" выдвинута бывшая глава МИД Австрии 19:01
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам 18:40
Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов 18:38
Арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлен на три месяца 18:37
В Москве создан спецотряд для предотвращения пожаров в летний период 18:27
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала Советскому солдату 18:25
Коммунальные службы столицы подготовились к весеннему половодью 18:23
Регионы получат 1,6 млрд руб. от Фонда президентских грантов на поддержку НКО 18:21
Беларусь построит более 10 социальных объектов в России 18:14
Убийце настоятеля монастыря пересмотрели приговор 18:06
Данила Козловский и Валерий Гергиев стали гидами Евро-2020 17:40
Жириновский предложил ввести ответственность школьных поваров за качество еды 17:40
Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали 17:38
В Москве водителей предупредили о смене погоды 17:30
Онлайн-телевидение Музея Победы расскажет об освобождении Ржева 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 19:52
Рубрика: Власть

Грызлов: Киев отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну

Текст: Алла Владимирова
Украинские власти отказываются от диалога с Донбассом и держат курс на войну. Об этом после очередного заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины заявил полпред России Борис Грызлов.
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

"Надо понимать, что урегулирование будет устойчивым только при реализации политической части Минских соглашений. Вызывает беспокойство тот факт, что любые документы, подготовленные Донбассом, упорно игнорируются. Пока украинская власть отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну, Донбассу будет трудно доверять ее обещаниям", - заявил Грызлов.

РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе

Он также напомнил, что Киев уже отказался от ранее достигнутых договоренностей по подготовке на основе предложений Донбасса и украинской стороны Плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, который был согласован всеми участниками Контактной группы. По словам Грызлова, нерешенными остаются вопросы гуманитарного и экономического направления, и Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей - в частности, от выплат пенсий жителям Донбасса. Кроме того, по-прежнему заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц.

"Только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и к нормальной жизни", - заключил Грызлов.

Власть Работа власти Внешняя политика Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

ОПЕК+ ожидает дефицита на рынке нефти в 2021 году
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Названа дата проведения Петербургского экономического форума
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"