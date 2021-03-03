Грызлов: Киев отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну

Украинские власти отказываются от диалога с Донбассом и держат курс на войну. Об этом после очередного заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины заявил полпред России Борис Грызлов.

"Надо понимать, что урегулирование будет устойчивым только при реализации политической части Минских соглашений. Вызывает беспокойство тот факт, что любые документы, подготовленные Донбассом, упорно игнорируются. Пока украинская власть отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну, Донбассу будет трудно доверять ее обещаниям", - заявил Грызлов.

Он также напомнил, что Киев уже отказался от ранее достигнутых договоренностей по подготовке на основе предложений Донбасса и украинской стороны Плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, который был согласован всеми участниками Контактной группы. По словам Грызлова, нерешенными остаются вопросы гуманитарного и экономического направления, и Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей - в частности, от выплат пенсий жителям Донбасса. Кроме того, по-прежнему заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц.

"Только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и к нормальной жизни", - заключил Грызлов.