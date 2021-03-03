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03.03.2021 09:24
Рубрика: В мире

Японский миллиардер отберет восемь человек для полета на Луну

Текст: Диана Ковалева
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Фото: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images Японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Фото: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Фото: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, отберет восемь человек для совместного полета к Луне. Об этом он объявил в видеообращении на своей страничке в Twitter.

Фото: iStock
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"Я набираю команду для участия в этой миссии. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, со своей стороны я приглашаю восьмерых", - сказал Маэдзава.

Он также уточнил, что полет состоится в 2023 году. По его словам, желающие поучаствовать в отборе должны соответствовать двум условиям. Первое: нужно рассказать о своей деятельности и объяснить, как полет к спутнику Земли поможет вам сделать нечто большее для общества. И второе: нужно быть готовым к работе в команде и поддерживать ее членов.

Напомним, что 42-летний Маэдзава стал первым космическим туристом SpaceX еще в 2018 году. Миллиардер выкупил все места на корабле, который отправится к Луне.

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