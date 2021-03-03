Индийские ВВС впервые примут участие в учениях "Флаг пустыни" в ОАЭ

Военно-воздушные силы Индии впервые примут участие в многонациональных учениях "Флаг пустыни". Они пройдут с третьего по 21 марта на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах при участии ВВС ОАЭ, США, Франции, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Бахрейна.

По данным минобороны Индии, их страна будут представлена шестью самолетами Су-30 МКИ, двумя С-17 и самолетом-заправщиком Ил-78. "Су-30 МКИ осуществят дальний перелет, направляясь прямо из Индии в район учений с воздушной дозаправкой при поддержке Ил-78", - цитирует РИА Новости сообщение.

Мероприятие проводится с целью отработки взаимодействия сил при подготовке к проведению имитационных воздушных боев в контролируемой обстановке. "Крупномасштабные учения с участием различных истребителей со всего мира предоставят уникальную возможность обменяться знаниями, опытом, повысить оперативный потенциал и оперативную совместимость", - отметили в военном ведомстве Индии.