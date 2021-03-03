Инвестиции в проекты по обращению с отходами составят 8 млрд рублей

ППК Российский экологический оператор (РЭО) направит в этом году на поддержку инвестиционных проектов в области обращения с отходами около 8 млрд рублей. Об этом сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев в кулуарах выставки Wasma, передает РИА Новости.

При проведении "Мусорной реформы" именно на ППК РЭО была возложена организационная роль при построении отрасли и развитии инвестиционных проектов.

"В 2021 году на поддержку инвестиционных проектов отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами будет направлено порядка 8 миллиардов рублей", - сказал Денис Буцаев.

Задачами нацпроекта "Экология" предусмотрено, что к 2024 году на переработку будет попадать 36% образовавшегося в стране бытового мусора вместо 7%, которые были в 2019 году.

В прошлом году на фоне пандемии региональные операторы по обращению с отходами столкнулись с падением доходов. Для поддержания стабильности отрасли им были выделены субсидии на 8,1 млрд рублей.