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03.03.2021 21:04
Рубрика: Общество

Исследование: Голодание не поможет избавиться от жира на животе

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Сиднейского университета доказали, что жир на животе, так называемый висцеральный жир (vWAT), не зависит от того, голодает человек или нет.

Фото: depositphotos.com
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Ожирение является фактором риска развития многих болезней - заболеваний сердца, сахарного диабета и онкологии. Поэтому не только желающие хорошо выглядеть люди, но и врачи ищут пути для похудения, разрабатывают диеты и разные методики голодания. В основе же ожирения лежит нарушение метаболизма. И борьба с лишним весом - серьезная проблема.

В организме человека три основных жировых депо, и один из них - на животе, главная его функция, считают ученые, защищать внутренние органы от внешнего воздействия.

Фото: iStock
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Различные жировые депо проявляют различные фенотипы в ответ на голодание. У людей и грызунов высокое количество vWAT положительно коррелирует с инсулинорезистентностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и высокой заболеваемостью. Напротив, подкожный жир (scWAT) связан с более низким риском метаболических заболеваний.

Ученые провели большое исследование, проанализировав жировой и белковый состав в организме мышей, которые находились на голодании.

Жировая ткань играет центральную роль в регуляции острой реакции на голодание. Как оказалось, при голодании запускается механизм на уровне клеток, который блокирует процесс расщепления жира. И у людей, и грызунов при голодании снижается уровень инсулина, улучшается толерантность к глюкозе и снижается уровень холестерина в крови, даже при отсутствии потери веса.

Исследования, изучающие висцеральный жир у мышей, показывают, как он работает для сохранения запасов липидов во время повторных приступов голодания. Это говорит о том, что висцеральный жир может адаптироваться к повторяющимся приступам голода. "Мы обнаружили, что жир на животе является наиболее устойчивым к похудению из-за того, что он способен включать "режим сохранения", отмечают ученые. Таким образом, при голодании человек может потерять вес, похудеть в целом, но сохранить при этом "животик".

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