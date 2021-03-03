Как читали материалы "СОЮЗа" в феврале на сайте www.rg.ru

Топ-10 февраля

1-е место. "Вагончик тронулся". "СОЮЗ" встретил первый за 10 месяцев пассажирский поезд из Минска. Ю. Васильева. 67 387 просмотров.

2-е место. "Какой-то странный вид". Как белорусу получить вид на жительство в России. О. Герасименко, С. Исаенок. 35 881 просмотр.

3-е место. "Заcтрахован? Обгоняй". Может ли появиться союзный полис ОСАГО. Т. Фомченков. 32 982 просмотра.

4-е место. "Почта "СОЮЗа". Как решить жилищный вопрос нуждающимся в Беларуси. Л. Хлыстун. 32 664 просмотра.

5-е место. "В каком ухе звенит". Как убежать от телефонного "рабства". Е. Пряхина. 30 666 просмотров.

6-е место. "Идем по "картам". О чем договорились президенты России и Беларуси во время встречи в Сочи. К. Латухина. 30 670 просмотров.

7-е место. "Матушка-блогер". Как жена священника стала популярным блогером. Е. Пряхина. 24 891 просмотр.

8-е место. "Здесь визы не нужны". Чем и как живет город-музей Полоцк. Е. Бегунова. 15 694 просмотра.

9-е место. "Почта "СОЮЗа"". Как быстро пройти ПЦР-тест в Беларуси. Л. Хлыстун. 15 091 просмотр.

10-е место. "Здоровый интерес". Россияне начали вновь бронировать путевки в санатории Беларуси. Е. Гайва, А. Нестеров. 14 419 просмотров.

В феврале число просмотров проекта "СОЮЗ" составило 640 тысяч человек. Что в топе предпочтений? И россияне, и белорусы придают огромное значение свободе передвижения и очень ждут новостей, касающихся возобновления полноценного транспортного сообщения между нашими странами. Читатели внимательно следят и за информацией о том, что происходит на оживающем туристическом рынке. Открываются санатории, базы отдыха. Россияне снова стали активно бронировать популярные до пандемии оздоровительные туры в Беларусь.

640 тысяч человек, по данным Google analytics, зашли в феврале на страницу "СОЮЗа" на сайте www.rg.ru

Традиционно среди самых рейтинговых тем "СОЮЗа" - публикации правового характера. Как получить вид на жительство в стране-соседке? Можно ли ждать появления союзного страхового полиса ОСАГО?

Вдумчивый разговор с мудрым собеседником также всегда интересен нашей аудитории. Так что неудивительно, что в топ февраля вошло интервью с матушкой-блогером Анастасией Ериной, в котором молодая мама, жена сельского священника, откровенно рассказала о себе, своей жизни и о том, как отважилась вести свой канал на ЯндексДзен.