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02.03.2021 23:25
Рубрика: Власть

Острые углы круглого стола

Как при увольнении не остаться с долгом
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 45(8396)
При увольнении из крупной транспортной компании с сотрудников требуют вернуть от 100 до 300 тысяч. И это за то, что во время работы людей обязывали посещать всевозможные обучающие семинары, написала на своей страничке в "Фейсбуке" москвичка Екатерина В. И попросила помочь советом, что делать - платить или не платить?
Не торопитесь оплачивать счет, изучите трудовой договор. Не торопитесь оплачивать счет, изучите трудовой договор.
Не торопитесь оплачивать счет, изучите трудовой договор.

Работа как многолетняя кабала

Подобные ситуации сейчас происходят сплошь и рядом, рассказала "Российской газете" адвокат Софья Рубасская. "По настоянию начальства сегодня практически уже в каждой компании сотрудники посещают семинары, коучинги, "круглые столы". И поначалу люди воспринимают это очень позитивно: здорово ведь, когда руководство так заботится о твоем профессиональном уровне. Только вот при увольнении работник узнает, что забота о его развитии превратилась в его долговую яму. И вместо расчета и выплаты всех положенных денег, в том числе и за неотгулянный отпуск, он получил долги на 300 тысяч", - говорит юрист. И поясняет, что многие, увы, начинают платить, не разобравшись в ситуации.

Вариант N 1: не платить

Фото: iStock
Некоторым категориям работников могут предоставить дополнительный отпуск

Ситуации с постоплатой профессионального обучения и переподготовки бывают разными.

"Открываем договор и смотрим. Первое - а прописан ли сам факт обучения в трудовом договоре? А был ли заключен ученический договор на основании статьи 207 ТК РФ? Если в договоре ничего об этом не сказано, соответственно, никому и ничего вы не должны. Смело идем в инспекцию труда. Далее вести диалог с компанией будет инспектор", - поясняет Софья Рубасская.

Адвокат Екатерина Попова добавляет, что если сотрудник увольняется не по своей воле, а по инициативе работодателя, то он ничего и не должен.

Вариант N 2: платить

Но может быть и второй вариант - не самый радужный. Это когда факт обучения в трудовом договоре все-таки закреплен. "Но и тут не так уж все и плохо. Открываем статью 249 ТК РФ и видим, что возместить расходы на ваше обучение вы обязаны, но пропорционально отработанному времени. Чем дольше вы отработали, тем меньше вы оплатите. Не забудьте также взять у руководства подтверждающие документы об оплате семинаров, коучингов, курсов и всего того, что вы посещали. Если руководство все же настаивает на полной оплате, тогда опять же прямая дорога в инспекцию труда", - добавляет Рубасская.

И советует никогда не впадать в панику при неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на работе или во время увольнения. "Вашим шоковым состоянием умело пользуются компании, которые сознательно вводят обучение в практику, зная, что 90% работников будут выплачивать долги. А вот трудовые договоры перед их подписанием обязательно нужно читать", - подчеркивает Рубасская.

Власть Право Трудовое право Трудовое законодательство

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