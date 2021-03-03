Как при увольнении не остаться с долгом

При увольнении из крупной транспортной компании с сотрудников требуют вернуть от 100 до 300 тысяч. И это за то, что во время работы людей обязывали посещать всевозможные обучающие семинары, написала на своей страничке в "Фейсбуке" москвичка Екатерина В. И попросила помочь советом, что делать - платить или не платить?

Работа как многолетняя кабала

Подобные ситуации сейчас происходят сплошь и рядом, рассказала "Российской газете" адвокат Софья Рубасская. "По настоянию начальства сегодня практически уже в каждой компании сотрудники посещают семинары, коучинги, "круглые столы". И поначалу люди воспринимают это очень позитивно: здорово ведь, когда руководство так заботится о твоем профессиональном уровне. Только вот при увольнении работник узнает, что забота о его развитии превратилась в его долговую яму. И вместо расчета и выплаты всех положенных денег, в том числе и за неотгулянный отпуск, он получил долги на 300 тысяч", - говорит юрист. И поясняет, что многие, увы, начинают платить, не разобравшись в ситуации.

Вариант N 1: не платить

Ситуации с постоплатой профессионального обучения и переподготовки бывают разными.

"Открываем договор и смотрим. Первое - а прописан ли сам факт обучения в трудовом договоре? А был ли заключен ученический договор на основании статьи 207 ТК РФ? Если в договоре ничего об этом не сказано, соответственно, никому и ничего вы не должны. Смело идем в инспекцию труда. Далее вести диалог с компанией будет инспектор", - поясняет Софья Рубасская.

Адвокат Екатерина Попова добавляет, что если сотрудник увольняется не по своей воле, а по инициативе работодателя, то он ничего и не должен.

Вариант N 2: платить

Но может быть и второй вариант - не самый радужный. Это когда факт обучения в трудовом договоре все-таки закреплен. "Но и тут не так уж все и плохо. Открываем статью 249 ТК РФ и видим, что возместить расходы на ваше обучение вы обязаны, но пропорционально отработанному времени. Чем дольше вы отработали, тем меньше вы оплатите. Не забудьте также взять у руководства подтверждающие документы об оплате семинаров, коучингов, курсов и всего того, что вы посещали. Если руководство все же настаивает на полной оплате, тогда опять же прямая дорога в инспекцию труда", - добавляет Рубасская.

И советует никогда не впадать в панику при неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на работе или во время увольнения. "Вашим шоковым состоянием умело пользуются компании, которые сознательно вводят обучение в практику, зная, что 90% работников будут выплачивать долги. А вот трудовые договоры перед их подписанием обязательно нужно читать", - подчеркивает Рубасская.