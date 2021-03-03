Как российская вакцина пробивает дорогу на европейский рынок

Евросоюз продолжает бороться с вялотекущим распространением вакцин в 27 странах-членах. В то же время российский препарат "Спутник V" доказал свою привлекательность. Венгрия, Чехия, Словакия и Австрия выразили заинтересованность в закупке и развертывании российской вакцины, отмечает телеканал CNBC.

Так, Австрия сообщила, что не обойдет Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в плане утверждения российской вакцины. Со своей стороны, Венгрия, которая имеет непростые отношения с Брюсселем, еще в январе утвердила "Спутник V". Венгры ожидают в течение ближайших трех месяцев поставок двух миллионов доз препарата. Венгерский регулятор в обход ЕС также утвердил в прошлом месяце китайскую вакцину "Синофарм".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна может использовать вакцину "Спутник V" даже без разрешения EMA. Эпидемиологическая ситуация в республике близка к критической.

Ориентация на российскую вакцину происходит на фоне широко распространенного разочарования в связи с медленными темпами развертывания вакцинации в ЕС, отмечают эксперты. Производственные проблемы и бюрократия, а для некоторых стран нерешительность в отношении вакцин также стали камнем преткновения на пути вакцинации.