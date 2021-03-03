Кандидатами на "Евровидение" СМИ назвали Моргенштерна, Егора Крида и Nieletto

В прямом эфире Первого канала 8 марта "народным голосованием" будет избран российский участник "Евровидения"-2021. А пока недостатка в прогнозах нет. Телеграм-канал Super, например, сообщил о том, что в его распоряжении оказался шорт-лист с именами главных претендентов на поездку в Роттердам.

К этой информации можно было бы отнестись скептически, но список выглядит убедительным, поскольку все названные артисты и группа - исполнители действительно интересные, самобытные и востребованные.

В шорт-листе, по данным канала Super значатся гурман поп-фанка и трип-хопа Антон Беляев - солист группы Therr Maitz и продюсер, поработавший со многими поп-звездами, экс-полуфиналист "Голоса"; а также хип-хоп дуэт "2 Маши".

И представители разных направлений рэпа: коммерческого и популярного, близкого к поп-музыке - Егор Крид и Niletto, и сторонник альтернативного - Моргенштерн. При этом последний, равно как и группа Little Big, уже не раз заявляли о своем желании поехать на "Евровидение"-2021.

Окажутся ли именно эти музыканты со своими песнями в студии Первого канала 8 марта в 20:00, или там появятся какие другие - станет окончательно ясно в день события. Первый канал информацию о возможных претендентах пока не дает.

Напомним, что 65-й конкурс песни "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая 2021 года.

Кстати

Телезрителям предстоит проголосовать за каждую из песен, которые будут представлены в прямом эфире. А победитель "народного голосования", которое будет проходить впервые с 2010 года (тогда, напомним, был выбран Петр Налич), начнет уже основательно готовиться к поездке в Роттердам.