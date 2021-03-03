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03.03.2021 10:46
Рубрика: Культура

Кантемир Балагов и Марина Степнова работают над сценарием нового фильма

Текст: Наталья Лебедева
Режиссер Кантемир Балагов, снявший "Тесноту" и наделавшую много шума в мире кино "Дылду", работает над сценарием своего нового фильма. В соавторы он пригласил Марину Степнову, лауреата премии "Большая книга" за роман "Женщины Лазаря", чья новая книга "Сад" стала одним из главных литературных событий 2020 года.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В своем новом фильме, который получил название "Моника", Балагов задумал рассказать историю отца и сына, "показать на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть". События будут происходить в наши дни в родной для режиссера Кабардино-Балкарии, уточняют в пресс-службе проекта.

Фото: предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля
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Кантемир Балагов признается, что Марина Степнова поразила его силой своего слова и мощью характеров своих героев. Особенно сильное впечатление на режиссера произвел ее роман "Женщины Лазаря", и он искренне рад, что Степнова согласилась поработать с ним над сценарием нового фильма.

Для самой Марины Степновой это предложение стало вызовом и новым удивительным опытом. Работать с "большим и сложным режиссером" оказалось непросто, зато очень интересно и радостно.

"Мы много спорим и много смеемся, хотя история, которую мы рассказываем, довольно грустная. Герои стали для нас не просто живыми - родными. Надеюсь, это добрый знак", - приводят ее слова в пресс-службе.

Для Балагова это уже не первый опыт совместной работы с писателем. Так, вместе с Александром Тереховым они работали над сценарием "Дылды", получившей впоследствии приз Канского фестиваля в программе "Особый взгляд" и награду от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса как лучший фильм года на иностранном языке.

По словам продюсера фильма Александра Роднянского, когда Кантемир работает над сценариями своих фильмов, он сначала придумывает историю, будущих героев и мир, в котором они живут, а потом объединяется с большим писателем и уже вместе они насыщают этот мир жизнью, характеры - кровью, а историю - структурой.

Он также уточнил, что съемки нового фильма начнутся сразу после того, как Балагов закончит снимать пилотные эпизоды сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us) Крейга Мейзина.

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