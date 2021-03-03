Каждый восьмой в российской полиции переболел COVID-19

Каждый восьмой полицейский перенес коронавирус, что около 80 тысяч сотрудников. Об этом на расширенной коллегии министерства внутренних дел России сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По словам министра, личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Как результат, снижение числа преступлений, уверенность граждан в собственной безопасности и рост уровня доверия к полиции.

Колокольцев сообщил, что количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровью сократилось почти в два раза; разбоев, грабежей и квартирных краж - в три раза; хищений транспортных средств - в четыре раза.