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03.03.2021 11:49
Рубрика: Культура

"Кинотавр" объявил даты проведения в 2021 году

Текст: Сусанна Альперина

Самое время начать строить предположения, какие из будущих российских фильмов примут участие в фестивале "Кинотавр" в 2021 году, потому что 32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" объявил даты проведения, в также - о том, что начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.

Фото: Mark Davis/Getty Images/AFP
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Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля можно на официальном сайте.

В пресс-релизе фестиваля, выпущенном по этому поводу и присланному в редакцию "РГ", говорится следующее:

"Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. Некоторые фестивали, такие как Берлин и Роттердам, в этом году пройдут в так называемом гибридном (онлайн и оффлайн) формате, в два этапа, разделившись на два сегмента - зрительский и профессиональный. Другая часть фестивалей, в том числе Канны, Локарно, Карловы Вары, запланированы на лето.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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"Кинотавр", как главный национальный фестиваль, многие годы является важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа, точкой силы, где встречается индустрия, и точкой отправления фильмов в жизнь. Понимая важность традиционного оффлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно - в сентябре."

Обратим внимание на то, что организаторы решили все же не проводить фестиваль в июне. Видимо, одна из причин заключается в том, что в этом месяце должна состояться в формате оффлайн вторая часть Берлинале. Первая проходит как раз в настоящие дни, в онлайн-пространстве. Фестиваль в Роттердаме - часть реальная, также планируется в июне. Каннский кинофестиваль перенесен на июль. Локарно и Карловы Вары остаются пока на своих местах - в августе и июле соответственно. До "Кинотавра" в сентябре должны состояться фестивали - в Венеции и в Торонто. А в России пройти "Амурская осень" - с 12 по 19 сентября. Московский Международный кинофестиваль заявлен на конец апреля.

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