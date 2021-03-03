Колокольцев заявил о значительной нехватке сотрудников

На расширенном заседании коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что в целом общий массив зарегистрированных в прошлом году преступлений практически не изменился.

По словам министра, рост тяжких составов произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий. По другим наиболее опасным видам криминальных деяний, в том числе против личных и имущественных прав граждан, наблюдается устойчивая динамика снижения. Такая тенденция сохраняется уже на протяжении ряда лет.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что поставленные перед министерством задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка семидесяти тысяч человек.

"В целях концентрации имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях деятельности продолжена корректировка структурного построения органов внутренних дел. Так, для обслуживания отдаленных и труднодоступных населенных пунктов в составе региональных управлений по контролю за оборотом наркотиков созданы межрайонные отделы. В двадцати шести субъектах перераспределена штатная численность следственных подразделений, что позволило оптимизировать нагрузку на сотрудников", - сообщил министр.

Вместе с тем, по словам Владимира Колокольцева, проблема вакансий крайне актуальна. Особенно для подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с населением. Прежде всего - патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции. Не менее остро стоит вопрос и по линии оперативного блока.

За счет внутреннего перераспределения бюджетных средств увеличены расходы на единовременные выплаты для приобретения или строительства жилья. Министр напомнил, что их общий объем составил около десяти миллиардов рублей. Проиндексированы денежное довольствие и пенсии.

Как сообщил Владимир Колокольцев, приоритетным направлением работы остается повышение доступности и качества государственных услуг. По линии ведомства они относятся к числу наиболее востребованных. Только по итогам прошлого года их предоставлено свыше восьмидесяти одного миллиона. Даже в условиях карантинных мер территориальные органы министерства не прекращали приема обращений от граждан. Доля заявлений, поданных в электронном виде, приблизилась к восьмидесяти процентам.

Эти мероприятия будут продолжены в рамках ведомственной программы цифровой трансформации на 2021-2023 годы. В том числе прорабатывается переход на выдачу удостоверяющих документов с электронным носителем и мобильного приложения к ним как для российских, так и для иностранных граждан.

Введение ограничений, связанных с пандемией, потребовало усиления контроля за миграционными процессами. При этом Россия стала одной из немногих стран в мире, которая предусмотрела временные меры для иностранцев, не имеющих возможности вернуться на родину.

В целях обеспечения законности их пребывания на территории России продлены сроки действия разрешительных документов. В результате свыше трех миллионов лиц смогли урегулировать свой правовой статус. Совместно с заинтересованными ведомствами и при поддержке зарубежных консульских учреждений были организованы вывозные авиарейсы, железнодорожные и автобусные перевозки. При непосредственном участии сотрудников ведомства был обеспечен выезд в государства гражданской принадлежности порядка четырехсот тысяч человек.

Владимир Колокольцев рассказал, что координацию работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обеспечивал специально созданный оперативный штаб. Сотрудники полиции контролировали соблюдение режима самоизоляции. Ежесуточно на патрулирование улиц задействовалось до пятидесяти тысяч человек. В поле зрения находилось почти 13 миллионов граждан, которым были выданы постановления об изоляции.

Министр напомнил, что основная нагрузка по обеспечению правопорядка в жилом секторе приходится на участковых уполномоченных полиции. Их силами выявлено почти 75 процентов от общего числа преступлений, совершенных в быту. Всего под их наблюдением находилось около трехсот шестидесяти тысяч граждан, склонных к противоправному поведению.

Владимир Колокольцев обратил внимание, что граждане активно участвуют в охране общественного порядка. В прошлом году к таким мероприятиям привлекалось почти 2 миллиона человек. Существенно расширились возможности аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На текущий момент в населенных пунктах функционирует 330 тысяч камер видеонаблюдения.

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в территориальные органы направлено порядка трех тысяч технических средств контроля и четырех тысяч патрульных автомобилей.

Владимир Колокольцев подробно остановился на раскрытиях и расследованиях преступлений.

Он рассказал, что всего в отчетном периоде органами внутренних дел раскрыто почти 840 тысяч преступлений или 81 процент от оконченных расследованием всеми правоохранительными органами. Повысилась эффективность установления лиц, виновных в причинении тяжкого вреда здоровью, совершении убийств, разбоев, грабежей, квартирных краж. Остаток нераскрытых деяний по данным составам сократился.

Продолжается активно применяться уголовно-правовая мера в виде судебного штрафа, позволяющая упростить процедуру доказывания нетяжких преступлений. С соответствующими ходатайствами в суд направлено двадцать девять с половиной тысяч уголовных дел.

Первостепенное внимание уделяется преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс. Значительная часть из них находится на контроле министерства.

Больше раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Для информационно-аналитического обеспечения мероприятий по раскрытию IT-преступлений введена в эксплуатацию подсистема "Дистанционное мошенничество", позволяющая доказывать причастность лиц к серийным деяниям. В борьбу с киберпреступностью активно включились специализированные подразделения, созданные в оперативных службах министерства и его территориальных органах. В прошлом году их численность увеличена почти на 3 тысячи единиц и в настоящее время насчитывает более пяти тысяч человек. В дальнейшем она будет корректироваться с учетом изменения структуры преступности. Благодаря принимаемым мерам количество раскрытых в 2020 году IT-преступлений увеличилось в полтора раза.

По словам Владимира Колокольцева, всего в прошлом году пресечено сто пять с половиной тысяч преступлений экономической направленности, основная часть которых задокументирована сотрудниками полиции. Треть от числа выявленных деяний совершена в крупном и особо крупном размерах. Завершено расследование шестидесяти пяти тысяч экономических преступлений. По восьмидесяти процентам из них виновные установлены сотрудниками органов внутренних дел.

Приняты меры по возмещению ущерба на сумму свыше двухсот миллиардов рублей.

Доказана причастность организованных преступных групп и преступных сообществ к шести тысячам преступлений экономической направленности.

Серьезное внимание уделялось пресечению посягательств на бюджетные средства, в первую очередь, выделяемые на реализацию национальных проектов. Во взаимодействии с Росфинмониторингом изучались сведения о "риск-ориентированных" участниках госконтрактов. Проведено почти 8 тысяч проверок получателей средств федерального бюджета. В общей сложности задокументировано свыше двух с половиной тысяч преступлений в части освоения бюджетных ассигнований и 800 - связанных с нацпроектами.

Министр рассказал о борьбе с нарушениями законодательства в оборонно-промышленном комплексе. Выявлена почти одна тысяча преступлений, более половины из которых - органами внутренних дел.

Активизированы усилия на таком социально-значимом направлении, как противодействие злоупотреблениям при формировании тарифов на энергоресурсы. Так, в пяти регионах пресечена преступная деятельность руководителей организаций, входящих в структуру крупной энергетической компании. Фигуранты вводили в заблуждение государственные органы и, используя аффилированные юридические лица, завышали стоимость электроэнергии для населения. Общая сумма ущерба потребителям и сетевым компаниям превысила 13 миллиардов рублей.

Сотрудниками полиции сфере долевого строительства выявлено более тысячи преступлений, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Установлено 130 лиц, причастных к совершению преступлений. В целях возмещения обманутым дольщикам причиненного ущерба арестовано имущество на сумму почти 10 миллиардов рублей.

Органами внутренних дел в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции задокументировано почти 23 тысячи соответствующих преступлений, в том числе 3 тысячи фактов получения взяток.

Серьезной угрозой национальной безопасности, считает Владимир Колокольцев, остается экстремизм. В прошлом году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 500 преступлений экстремистской направленности или 60 процентов от общего количества зарегистрированных.

В целях минимизации влияния деструктивной идеологии на подрастающее поколение разработан План межведомственных мероприятий по профилактике радикального поведения молодежи. В рамках его выполнения активизирована деятельность по выявлению и пресечению распространения противоправного контента. Речь идет о сайтах, пропагандирующих среди учащихся насильственные действия.

Совместно с Министерством науки и высшего образования на местах организована работа двадцати шести координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде. Эта инициатива также реализована под эгидой межведомственной комиссии.

В прошлом году Роскомнадзором по инициативе МВД России заблокировано свыше ста тысяч интернет-ресурсов, содержащих экстремистские призывы. Удалено более семи с половиной тысяч материалов.

Результатом совместных усилий с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб стало запрещение судами пяти радикальных организаций. Кроме того, нежелательной на территории России была признана деятельность двенадцати НКО.

Всего в прошлом году установлено местонахождение почти сорока трех тысяч лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда, а также девяти с половиной тысяч пропавших без вести.

Неоценимую помощь полиции оказывают неравнодушные граждане и волонтерские организации. При их непосредственном участии установлена судьба более восемнадцати с половиной тысяч безвестно отсутствующих, в том числе свыше пяти тысяч несовершеннолетних.