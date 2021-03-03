Коммунальные службы столицы подготовились к весеннему половодью

Систему водозабора в Москве подготовили к весеннему таянию снега. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день вся московская система водозабора подготовлена к принятию весенних талых вод. Мы на 2-3 метра опустили уровень воды в наших водохранилищах, чтобы они приняли талые воды без всяких последствий. Готовы сегодня к тому, чтобы в случае подъема уровня воды через Москву-реку провести различные мероприятия, которые не позволят провести затопление", - сказал Бирюков.

Он отметил, что год был сложным, более 1,6 метра снега легло на улицы Москвы. Поэтому необходимо было провести комплексные мероприятия по организованному пропуску воды.

"Такие мероприятия на территории города организованы. В первую очередь мы обращаем внимание на очистку дворовых территорий, чтобы не было подтоплений подвалов. Очень важная составляющая на данном этапе - не допустить подтоплений объектов Московского метрополитена, объектов Москоллектора", - сказал Бирюков. Он отметил, что внимание уделено и новым территориям, где расположено 15 населенных пунктов, которые теоретически могут быть подтоплены талыми водами. Поэтому проводятся мероприятия с созданием переправ, обеспечением пропуска воды, с обеспечением безаварийной работы энергосистем, с обеспечением продуктами питания.