Новости

В совет директоров "Роснефти" выдвинута бывшая глава МИД Австрии 19:01
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам 18:40
Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов 18:38
Арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлен на три месяца 18:37
В Москве создан спецотряд для предотвращения пожаров в летний период 18:27
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала Советскому солдату 18:25
Коммунальные службы столицы подготовились к весеннему половодью 18:23
Регионы получат 1,6 млрд руб. от Фонда президентских грантов на поддержку НКО 18:21
Беларусь построит более 10 социальных объектов в России 18:14
Убийце настоятеля монастыря пересмотрели приговор 18:06
Данила Козловский и Валерий Гергиев стали гидами Евро-2020 17:40
Жириновский предложил ввести ответственность школьных поваров за качество еды 17:40
Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали 17:38
В Москве водителей предупредили о смене погоды 17:30
Онлайн-телевидение Музея Победы расскажет об освобождении Ржева 17:00
Раскрыты подробности "Балета" с Дапкунайте, Бондарчуком и Малковичем 16:56
В Подмосковье будут судить лжестроителей, обманувших 445 дольщиков 16:53
Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме 16:52
Путин назначил Клауса заместителем председателя СК 16:43
Варшава выделит 15 млн масок наиболее пострадавшим от коронавируса регионам 16:36
Назван возможный срок проведения Ялтинского экономического форума 16:22
Международный салон "Комплексная безопасность" пройдет в центре "Патриот" 16:18
Крымский вирусолог назвал возможные сроки окончания пандемии 16:10
В Нидерландах у центра тестировании на коронавирус прогремел взрыв 15:53
Каждый восьмой в российской полиции переболел COVID-19 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 18:23
Рубрика: Экономика

Коммунальные службы столицы подготовились к весеннему половодью

Текст: Ирина Огилько

Систему водозабора в Москве подготовили к весеннему таянию снега. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: РИА Новости
Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег

"На сегодняшний день вся московская система водозабора подготовлена к принятию весенних талых вод. Мы на 2-3 метра опустили уровень воды в наших водохранилищах, чтобы они приняли талые воды без всяких последствий. Готовы сегодня к тому, чтобы в случае подъема уровня воды через Москву-реку провести различные мероприятия, которые не позволят провести затопление", - сказал Бирюков.

Он отметил, что год был сложным, более 1,6 метра снега легло на улицы Москвы. Поэтому необходимо было провести комплексные мероприятия по организованному пропуску воды.

"Такие мероприятия на территории города организованы. В первую очередь мы обращаем внимание на очистку дворовых территорий, чтобы не было подтоплений подвалов. Очень важная составляющая на данном этапе - не допустить подтоплений объектов Московского метрополитена, объектов Москоллектора", - сказал Бирюков. Он отметил, что внимание уделено и новым территориям, где расположено 15 населенных пунктов, которые теоретически могут быть подтоплены талыми водами. Поэтому проводятся мероприятия с созданием переправ, обеспечением пропуска воды, с обеспечением безаварийной работы энергосистем, с обеспечением продуктами питания.

Экономика ЖКХ

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Названа дата проведения Петербургского экономического форума
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России
Захарова: США своими заявлениями о санкциях "вещают в пустоту"
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир